Vallada “neteja” la seua serra per a previndre incendis

Després de l’incendi que la serra de Vallada va patir el 1994, es va evidenciar la necessitat de posar en marxa mesures per a evitar l’inici dels incendis forestals i minimitzar els efectes i danys produïts pels seus efectes.

En este sentit, la Regidoria de Medi Ambient ha finalitzat recentment diversos treballs silvícoles (aclarides) en el terme municipal de Vallada. Estos han consistit, d’una banda, en el desbrossament selectiu de les espècies forestals presents en la zona tractada, a fi de disminuir la vegetació del sotabosc, i, d’altra banda, la reducció de l’arbratge (pins), amb la finalitat de crear una densitat adequada (al voltant de 500-600 peus per hectàrea), en una primera actuació. En total, s’ha actuat sobre una superfície de 3,8 hectàrees.

L’execució ha sigut realitzada per Selvícola del Maestrazgo, SL, i ha sigut subvencionada per la Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori amb una quantitat de 3.917,48 euros per a l’aplicació de mesures de gestió forestal sostenible en el marc del programa de desenrotllament rural finançats pels fons FEADER.

