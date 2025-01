Avança la reconstrucció del futbol valencià

Ahir es van complir tres mesos de la tràgica dana del passat 29 d’octubre que es va cobrar la vida de 224 víctimes mortals i va causar danys milionaris en vivendes, comerços i infraestructures de tota mena. El món del futbol tampoc es va deslliurar de la devastació. Fins a 37 camps de futbol de 30 municipis distints de la província de València es van veure afectats per les inundacions, elevant a 24 milions d’euros el cost total d’una reconstrucció que comença a veure la llum al final del túnel. Tres mesos després, les càmeres de SUPER van confirmar que s’han produït avanços en alguns recintes esportius, encara que també queda molta faena per fer. La transformació dels camps de futbol comença a ser “acceptable” en algunes localitats damnificades, encara que les instal·lacions esperen un impuls definitiu per a ser rehabilitades. Mentrestant, en alguns camps ja s’han fet tasques de neteja i han començat a instal·lar-se tant la gespa com els elements d’equipament esportiu, així com els sistemes de reg.

Les institucions i les entitats privades que col·laboren en la recuperació del futbol valencià continuen treballant a la recerca de l’anhelada normalitat. El passat 15 de gener va tindre lloc una reunió amb membres de la Diputació de València, l’Ajuntament de València, el Consell Superior d’Esports, la Reial Federació Espanyola de Futbol, LaLiga, la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana, el Consorci Esportshorta, la Fundació Trinidad Alfonso, el Llevant UE, el València CF i el Vila-real CF per a avançar en la reconstrucció del futbol valencià. Una cimera esportiva que el director general d’Esport de la Comunitat Valenciana, Luis Cervera, va qualificar de “molt productiva”.

Cinc camps de futbol valencians completament devastats per la dana es restauraran durant el primer trimestre de 2025 gràcies al projecte “Alcem-se Esport”, el pla d’ajudes a clubs esportius afectats per la dana impulsat per Juan Roig, que es canalitza a través de la Fundació Trinidad Alfonso i del València Basket Club. En este sentit, les instal·lacions esportives de la Torre, Beniparrell, Catarroja, Aldaia i Algemesí tornaran a estar practicables gràcies al programa “Alcem-se Esport”.

