Compromís al·lega a la ZBE de València per a evitar que València es convertisca en un cementeri de cotxes contaminants

El Grup Municipal de Compromís ha desglossat en roda de premsa les al·legacions presentades a la zona de baixes emissions (ZBE) dissenyada pel PP i Vox per a la ciutat de València. En paraules de Papi Robles, “Catalá ha de deixar de diferenciar entre els que ella considera barris de primera de la ciutat i els que tracta com a barris de segona. I de la mateixa manera que no ha de discriminar entre veïns, ha de deixar de fer polítiques que discriminen els habitants de València respecte als de Madrid, Barcelona, Bilbao o Màlaga”.

La portaveu de Compromís per València resumia d’esta manera el sentit de les al·legacions presentades per la seua formació a l’ordenança de zona de baixes emissions (ZBE) per a València. I és que, com afegia, “això és el que de facto Catalá ha fet en el seu projecte d’ordenança: deixar molts barris —casualment molts dels més humils de la ciutat— sense poder participar dels beneficis de la ZBE i patint les externalitats del seu mal disseny. I València en general fora del consens d’exigència de les grans capitals, la qual cosa convertirà la ciutat de València en el cementeri dels cotxes que no puguen circular allí per ser excessivament contaminants”.

Per eixe motiu, des de Compromís han presentat les seues al·legacions al text aprovat pel Govern bipartit de PP i Vox, que, com afegia Robles, “no sabem si, per desgana, o per total desconeixement de la matèria que gestionen, en cas d’aprovar-se podria tindre conseqüències greus, primer per a València en general, i després per a alguns dels seus barris en particular. Una cosa que es corregiria en cas d’adoptar les nostres al·legacions”.

Sense barris de segona

I és que, com detallava a continuació qui va ser regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, el projecte d’ordenança presentat per Catalá deixa fora del límit de protecció de la ZBE tot el front marítim de la ciutat (Malva-rosa, Cabanyal, Natzaret i la Punta), així com tots els barris del sud (Font de Sant Lluís, Font d’en Corts, Turianova, Sant Marcel·lí, Sant Isidre, la Llum, Soternes…), “la qual cosa condemna automàticament estos barris a servir d’aparcament per a tots els vehicles que, per ser altament contaminants, no puguen entrar en els barris que a Catalá li sembla bé protegir amb la ZBE”.

Per eixe motiu, una de les principals al·legacions de Compromís es dirigirà a demanar que s’incloga tots estos barris amb la protecció de la ZBE per a evitar les molèsties d’augment de trànsit, contaminació i major dificultat per a aparcar que el disseny del PP els comportaria. De fet, la formació també al·lega perquè es faça un seguiment de la contaminació i les partícules en els pobles del sud, la Torre, Forn d’Alcedo i Castellar-l’Oliveral, de cara a protegir la salut dels seus habitants i evitar-los qualsevol externalitat negativa derivada de la ZBE, una vegada s’hagen recuperat de la tragèdia de la dana.

Evitar atraure la ferralla d’Europa

En segon lloc, ha continuat Grezzi, Compromís també ha al·legat per a corregir “un dels majors contrasentits de la proposta del Govern de Catalá”, com és el d’eximir els vehicles professionals del control de la ZBE. “Les empreses, a diferència de l’opinió que tenen Catalá i el PP d’estes, fa anys que estan adaptant les seues flotes a esta transformació obligada de tot el món occidental a la sostenibilitat”, ha explicat Grezzi. “I si no han anticipat ja l’adaptació de la seua flota als canvis, la tenien prevista”, ha afegit.

No obstant això, “si el PP valencià permet que justament els vehicles que més circulen en la ciutat, que són els dels professionals i la distribució, no hagen de complir cap restricció, les empreses podrien dirigir els vehicles contaminants descartats de la resta de ciutats a València, a on el PP els permeta contaminar-nos sense límits. Ara mateix, amb la ZBE de Catalá, camions de més 27 anys, amb tots els fums i partícules que emeten, podrien continuar circulant, per la qual cosa, en cas de no corregir-ho, el PP portaria tota la ferralla d’Europa a circular per València”. Per eixe motiu, des de Compromís, a fi de brindar a tots els habitants de València la protecció que mereixen, s’ha al·legat per a suprimir esta excepció.

A més, i “arreplegant l’esperit de protecció i de reivindicació de la ciutat de València com a gran capital europea, avantguarda fins a l’estiu de 2023 de les polítiques verdes en el Mediterrani”, en paraules de Giuseppe Grezzi, Compromís ha al·legat també perquè la ZBE de València brinde la mateixa protecció que les seues homòlogues en les principals capitals d’Espanya i Europa, sumant els vehicles d’etiqueta B als de l’etiqueta A en el pla de protecció de la ZBE. “No cal citar París, Londres o Copenhaguen, ni tan sols Madrid, Barcelona, Bilbao o Sant Sebastià; és que Catalá ja ni seguix els passos de Màlaga o Palma, ciutats totes que ja tenen una data marcada per a regular els vehicles amb etiqueta B. Catalá està convertint València en una anomalia, en una ciutat ecològicament subdesenrotllada”, ha conclòs Grezzi.

Transport públic gratuït per a qui retire el seu vehicle

Finalment, des de Compromís també s’ha anunciat que la formació ha introduït com a proposta de mesura compensatòria, un article nou segons el qual els propietaris que donen de baixa un vehicle contaminant amb etiqueta B des de l’entrada en vigor de l’ordenança, siguen compensats amb un abonament anual integrat per a viatjar en tota la xarxa de transport de l’Àrea Metropolitana de València durant tres anys.

“Si el PP permet que pels carrers de València circulen sense restricció vehicles que la resta de ciutats prohibixen unànimement, el PP convertirà la nostra ciutat en un pou insalubre de trànsit i contaminació, al qual aniran a parar les deixalles que ningú accepte. En canvi, en Compromís defenem una València saludable, sostenible i justa. Per això, exigim un canvi de rumb i una ordenança de zones de baixes emissions realment efectiva, homologable a la de la resta de grans ciutats espanyoles”, ha resumit finalment Robles, que ha afegit que, si el PP no accepta les al·legacions, la ciutadania pot estar tranquil·la, perquè “Compromís corregirà esta anomalia en recuperar el govern municipal en 2027”.

