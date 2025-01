Controlat l’incendi en el paratge natural de la Marjal dels Moros

Un incendi forestal declarat ahir al migdia en el paratge conegut com la Marjal dels Moros, territori situat pròxim a les platges dels municipis de Puçol i Sagunt, va arrasar diverses hectàrees de massa forestal en este aiguamoll. Els bombers han anunciat a primera hora del matí que el foc ja està controlat.

El foc va ser declarat a les 13:38 hores en el camí Assagador-Marjal dels Moros de Sagunt, que en principi s’havia considerat com a incendi de vegetació a Puçol, i a les 14:16 hores es va reclassificar com a incendi forestal en el terme municipal de Sagunt. També van participar en la seua extinció una unitat de prevenció d’incendis i agents mediambientals. A les 15:34 hores, un avió C-50 en ruta de vigilància es va desviar per a participar en les tasques d’extinció, per la qual cosa en total van ser tres els mitjans aeris que al fosquejar van haver de retirar-se.

