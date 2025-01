Els experts de la dana: una elit universitària i ex del Botànic per a assessorar en la reconstrucció

Seran 33 els experts amb els quals comptarà el comissionat del Govern per a la reconstrucció, José María Ángel, per a elaborar una sèrie de recomanacions que inspiren la reconstrucció i que es posarà en marxa dilluns que ve. Seran persones arribades, principalment, des de l’àmbit universitari, però molts d’ells, al mateix temps, amb un pas pel Consell de la Generalitat en temps de Ximo Puig. El Govern d’Espanya torna a “fitxar” en el Botànic.

“És un àmbit de reflexió tranquil·la, assossegada i fora del soroll”, ha assenyalat el comissionat, José María Ángel, que depén del Ministeri de Política Territorial. En este sentit, a allò de les “fórmules col·laboratives”, a què apel·la el dirigent en la relació amb la Generalitat, ha de contribuir la presència en la primera reunió, que se celebra dilluns que ve, del vicepresident per a la Reconstrucció del Consell, Gan Pampols. El militar retirat ha respost afirmativament a esta invitació. Ángel ha assenyalat que està convidat a participar en tot el procés.

La idea és que, en sis mesos, els experts puguen elaborar i presentar un informe de conclusions que aborden els diferents reptes, agrupats per disciplines, per a influir en totes les iniciatives que s’aborden per a la reconstrucció. I s’enviarà tant al Govern com a la Generalitat.

Distància amb Gan: no era el moment

Sobre la distància amb el Consell, les contínues picabaralles Govern-Generalitat i la falta de comunicació estos mesos amb Gan Pampols, ha insinuat que no era el moment fins ara: “Jo entenia que mentres hi ha algú treballant en demandes diàries, parlar de la reconstrucció semblava un poema. L’important era donar respostes, i, ara, ajudar en la metodologia, amb criteri científic. L’emergència necessita respostes ràpides, però les respostes de la postemergència necessiten reflexió i capacitat d’anàlisi”, ha assenyalat. En tot cas, ha reconegut contactes discrets estos mesos.

Quant als membres del grup, la coordinació serà a càrrec de Zulima Pérez, professora de Dret de la UV, actualment assessora d’Arcadi España en el Ministeri de Política Territorial i exdirectora general de Diàleg Social en el Consell de Ximo Puig.

En l’àmbit de la planificació estratègica, el grup comptarà amb Carmen Grau Mira, catedràtica i, en estos moments, resident al Japó, a on fa classes. El catedràtic i exdegà d’Econòmiques José Manuel Pastor, també participa des de l’àmbit econòmic. Daniel Beunza, professor en la Universitat de Londres i assessor en la reconstrucció econòmica després dels atemptats de l’11S de Nova York, també estarà en l’equip.

En l’àmbit de Territori i Urbanisme apareixen José Sergio Palencia Jiménez, professor d’Urbanisme en la UPV; Vicent García Nebot, exdirector general d’Urbanisme amb el Botànic, o Gerardo Roger, també ex del Botànic i amb experiència en desenrotllament de plans urbanístics.

Des de l’àmbit de la tecnologia d’aliments, la investigadora del CSIC Gloria Sánchez Moragas, també apareix. El doctor en Enginyeria de Mines i també del CSIC, Juan Grima, és un altre dels participants.

Experts en clima

El Govern també recorre a diversos experts en medi ambient i emergència climàtica. Ací destaca Jorge Olcina, referent en estudis del canvi climàtic i també col·laborador de Ximo Puig en el pla Vega Renhace. L’acompanyen Félix Antonio López, del CSIC, i María José Estrela Navarro, especialista en geografia i climatologia i riscos meteorològics en la conca del mediterrani. També Enrique Cabrera, referent de mecànica de fluids en la UV, i Antonio Jiménez Álvarez, enginyer hidràulic.

A més, participa l’experta en intel·ligència artificial i anàlisi de dades, Nuria Lloret; i en l’àmbit sanitari, Rafael Tabares, catedràtic de la UV, que va formar part del grup d’experts de Ximo Puig durant la pandèmia, i Carmen Leal, catedràtica de Psiquiatria. Per a aportar una mirada sobre igualtat s’ha convidat Ana Marrades, professora de Dret Constitucional.

Col·legis professionals i societat civil

A més d’estos noms, hi haurà una participació important dels col·legis professionals. María Diago (biòlegs), Nieves Romero (enginyers industrials), José Carbonell (agrònoms), Javier Machi (camins i ports) o Salvador Lara, degà del Col·legi d’Arquitectes.

També hi haurà una representació de la societat civil: Luis Baño (Cermi), Lourdes Mirón (ONG), Amalia Alba (Dones Progressistes), Esther Martínez (Consell de la Joventut), Julio Huerta (Fundació Horta Sud), Francesc de Paula Pons (Institut Empresarial Horta Sud), Eva Blasco (presidenta de CEV València), Emilio Sampedro (president de Concoval) i els representants de CCOO i UGT Ana García Alcolea i Ismael Sáez.

