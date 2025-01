Investiguen una possible intoxicació alimentària en les festes de Chella amb 36 atesos

El primer cap de setmana de les festes patronals de Chella va acabar diumenge passat a la vesprada amb el tradicional concert de la banda de música de la localitat en honor de Sant Blai.

En plena actuació en l’auditori municipal, alguns músics i assistents van començar a sentir-se indisposats, amb símptomes similars als d’una gastroenteritis. Segons ha pogut saber este diari, almenys 36 veïns del municipi es van veure afectats pel mateix quadre clínic i van ser atesos en el servici d’urgències del Centre de Salut de Chella. Tots ells presentaven nàusees, vòmits, diarrees o dolor abdominal.

Tal com confirmen fonts de la Conselleria de Sanitat a este diari, l’avís es va traslladar este dimarts a la vesprada a l’àrea de Salut Pública, que ha iniciat una investigació per a verificar les sospites sobre una possible toxiinfecció alimentària i determinar quin pot ser el seu origen. D’esta manera, s’està duent a terme un estudi epidemiològic per a procedir al corresponent control del presumpte brot.

Unes hores abans del concert de la banda, el passeig de Chella va acollir un dinar popular organitzat pels festers en el qual es van repartir als veïns uns 1.300 entrepans servits per un establiment de la zona. Encara que una hipòtesi que es planteja és que este va poder ser el focus de la intoxicació, de moment falten elements per a corroborar-la

Diverses persones preguntades per este diari que van consumir els citats entrepans asseguren que no van patir cap símptoma advers. Dins de la programació de les festes de Chella, diumenge també es va celebrar un mercat artesanal en la localitat.

A l’espera de les anàlisis

Ara com ara, segons indiquen des de Sanitat, s’han arreplegat mostres dels afectats i els tècnics de Salut Pública estan a l’espera del resultat de les anàlisis que ha d’efectuar el laboratori per a confirmar la presumpta malaltia d’origen alimentari i quin bacteri pot haver-la ocasionat, mentres es recopila tota la informació disponible després d’haver-se elevat l’alerta este dimarts a causa de la quantitat d’atencions comptabilitzades a Chella.

En tot cas, la intoxicació sembla estar controlada i el malestar dels qui l’han patida ha anat remetent en els últims dies, sense que s’hagen sumat nous casos. Cap dels veïns afectats pel possible brot va haver de ser derivat a l’hospital i tots han anat recuperant-se sense més complicacions després d’una primera atenció en el centre de salut, mentres la població es prepara per a submergir-se este pròxim cap de setmana en els dies grans de les festes patronals en honor de la Candelera, Sant Blai i el Crist del Refugi.

Pel que sembla, les conseqüències de la intoxicació es van fer patents diumenge a la vesprada, quan, durant el concert de la banda, uns tres o quatre músics i alguns assistents van començar a manifestar la seua indisposició.

El cas recorda al que es va registrar a Benigànim fa només tres mesos, quan una vintena de xiquets es van intoxicar en el menjador de l’escoleta infantil La Milagrosa i van patir vòmits i diarrea. Les proves mèdiques practicades després de la corresponent investigació de Salut Pública van indicar que en esta localitat els símptomes van ser causats pel bacteri E. coli i el paràsit Giardia lamblia.

