El lloguer ja es menja quasi la mitat del salari a València

El percentatge dels ingressos de la llar necessari per a accedir a una vivenda va créixer fins al 23 % en el cas de la compra i fins al 36 % en el cas del lloguer durant l’últim any, segons un estudi publicat per Idealista basat en les dades del quart trimestre de 2024. La falta d’oferta i el consegüent increment dels preus és la causa que l’esforç per a comprar o llogar s’haja incrementat, superant àmpliament els límits recomanats pels experts en el cas del lloguer. En el cas de la ciutat de València, els inquilins han de destinar el 41 % dels seus ingressos, i a Alacant, el 38 %.

Per a Francisco Iñareta, portaveu d’Idealista, “la situació del mercat és alarmant i el seu origen és clar. La falta d’oferta disponible, tant en venda com per a llogar, està darrere de l’augment dels preus, de l’esforç necessari i de la competència entre famílies per cada vivenda que ix al mercat. Encara que en el mercat de venda, l’esforç a escala nacional semble allunyat dels límits, la realitat ens mostra que són cada vegada més els grans mercats que superen de llarg l’exigència del terç dels ingressos familiars per a permetre la compra. És imprescindible prendre totes les mesures a curt, mitjà i llarg termini que fomenten l’enfortiment del parc de vivendes, tant en venda com per a llogar”.

Esforç per a llogar

Són 12 les capitals en les quals l’esforç per a llogar una vivenda de dos habitacions supera el 30 % recomanat pels experts. Barcelona és la que major percentatge dels ingressos de la llar exigix (49 %), seguida per Balears (45 %), Màlaga (42 %), Madrid (41 %), València (41 %), Alacant (38 %), així com Segòvia (35 %), Las Palmas de Gran Canària (34 %), Sant Sebastià (34 %), Santa Cruz de Tenerife (33 %), Bilbao (32 %) i Girona (31 %). Sevilla es troba just en el màxim recomanat (30 %) i per davall d’esta xifra trobem Cadis (28 %), Granada (27 %), Vitòria (27 %), Pamplona (26 %) i la Corunya (26 %). Per contra, el menor esforç es demana a Ciudad Real (16 %), Terol (19 %), Palència (19 %), Jaén i Melilla (20 % en les dos ciutats).

Barcelona i Segòvia són les dos ciutats en les quals més ha crescut l’esforç, ja que s’ha incrementat en 5 punts. Tot seguit hi ha Madrid (4 punts), Màlaga (4 punts), Santa Cruz de Tenerife (4 punts), Ceuta (3 punts), Girona (3 punts), Alacant (3 punts), Zamora (3 punts) i Àvila (3 punts). En tres capitals, l’esforç per a llogar és inferior que fa un any, es tracta de Vitòria, Salamanca i Tarragona, en les quals s’ha reduït 1 punt.

Un 38% a la província

La província de Màlaga és la que exigix un major esforç per a llogar una vivenda als locals, ja que arriba al 54 % dels ingressos familiars. A continuació hi ha Balears (amb el 47 % dels ingressos), Barcelona (44 %), Santa Cruz de Tenerife (39 %), Madrid i València (38 % en els dos casos). També per damunt del 30 % hi ha Las Palmas (37 %), Alacant (36 %), Guipúscoa (35 %) i Sevilla (31 %). Terol (18 %), Palència, Lugo, Jaén i Ciudad Real (19 % en les quatre províncies) són les que exigixen un menor esforç.

Esforç per a comprar

En la majoria dels casos, l’esforç per a comprar és inferior que per a llogar, amb l’excepció de Sant Sebastià. A més, són cinc les capitals que tenen taxes d’esforç superiors al 30 % recomanat pels experts: Palma (45 %), Màlaga (37 %), Madrid (37 %), Sant Sebastià (37 %), i Barcelona (32 %). Alacant se situa en el 30 %, mentres que per davall es troben València (27 %), Granada i Pamplona (que compartixen una taxa del 26 %). La menor taxa d’esforç es dona a Jaén (11 %), Lleida (12 %), Palència (12 %), Conca (13 %) i Ciudad Real (13 %).

En compra, 26 capitals exigixen menys esforç que fa un any. La major diferència s’ha registrat a Tarragona i Granada, que baixen en 3 punts. A continuació, les caigudes de Sant Sebastià, Conca, Bilbao, Còrdova, Pontevedra, Logronyo, Almeria i Melilla (amb 2 punts menys en totes estes). A Barcelona, l’esforç s’ha reduït un punt. En el costat oposat trobem la ciutat de Madrid, a on l’esforç s’ha incrementat 6 punts, seguida per Màlaga i Terol (amb 4 punts cada una).

Suscríbete para seguir leyendo