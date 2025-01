El temor de Feijóo amb els pensionistes va forçar la volantada en el decret i sembra desconcert en el PP

De votar en contra a votar a favor en una setmana. El PP donarà suport al nou reial decret llei que el Govern finalment va trossejar i que arreplega l’àmplia majoria d’ajudes socials que havien sigut tombades fa set dies —incloses la revaloració de les pensions, la bonificació al transport públic i ajudes per als afectats de la dana—, però també la cessió del palauet de París al PNB i que els conservadors van utilitzar com a símbol per a explicar el seu rebuig absolut al text. La volantada —una decisió que va prendre directament Alberto Núñez Feijóo després de preguntar un a un als membres del comité de direcció— ha sembrat el desconcert en molts sectors del partit, que reconeixen dificultats per a explicar la posició.

El gran motiu del sí al nou text són els 12 milions de pensionistes a Espanya que, en cas de no haver-hi un acord en estes setmanes, patirien una baixada el mes de febrer. En el nucli dur de Génova repetixen que després que Junts haja confirmat el seu suport al decret, el PP no podia afrontar la penalització de ser el partit que s’oposa a revalorar les pensions. I donaven per fet “una campanya molt dura” contra els conservadors que podia resultar demolidora. Este temor va ser decisiu perquè Feijóo escometera un gir que no es queda en l’abstenció —el que comprenia la immensa majoria del partit— sinó que passa a ser un sí.

A més, fonts populars asseguren que el dirigent gallec “va consultar la decisió a altres persones de fora”. És habitual que compartisca impressions amb els expresidents, exministres i altres persones de la seua confiança.

En tot cas, en el partit hi ha una forta divisió d’opinions. La majoria en la direcció nacional dissentia, però va haver-hi alguns dirigents, com la secretària general, Cuca Gamarra, que compartien esta reflexió, igual que Feijóo. La pressió dels presidents autonòmics que governen —i que temien el desgast— també va fer la seua part.

Els barons consultats per este diari no van rebre cap telefonada del líder popular, però reconeixen que votar en contra de la pujada de les pensions “per segona vegada” sí que podia ser molt perjudicial per al partit. En la Puerta del Sol reconeixen que és una decisió “complicada”, però insistixen que “el focus no pot estar en el PP”, sinó en “els canvis d’opinió del president”, valorant l’aposta per defendre els pensionistes.

Es dona la circumstància, d’altra banda, que el nou decret no arreplega els lliuraments a compte per a les comunitats autònomes, la majoria en mans del PP. Una cosa de la qual es queixaven ahir alguns barons territorials en públic abans de saber que —malgrat això— el seu partit votaria a favor.

Encara que, des de dimarts a la vesprada, en la direcció nacional deien “no descartar res”, molts càrrecs —tant en la cúpula, com en els territoris i en el grup parlamentari— veien més l’abstenció. Primer, per evitar un gir tan brusc després de dies en què el PP estava convençut d’haver guanyat el relat amb el seu rebuig, reiterant “el xantatge” de Pedro Sánchez i apuntant-se un punt molt important —segons repetien fins ahir mateix al matí— al veure que el president va necessitar dividir el decret tal com demanaven, després d’haver-se negat.

Però en el partit també veuen que esta decisió compromet molt la postura del PP i alguns dirigents en concret, com el portaveu del grup parlamentari, Miguel Tellado, molt pròxim a Feijóo i que va assumir en primera persona el rebuig del decret pel palauet per al PNB que ara es manté. Fins i tot els nacionalistes bascos van emetre un tuit (en la xarxa social X) d’una certa burla amb bosses de crispetes i recordant als conservadors que la seua exigència entrava en el text final. També ministres i càrrecs socialistes no van malgastar l’oportunitat de tirar en cara al PP la seua bandada. “Això ha sigut una mala jugada de Sánchez”, reconeixien en el partit conservador.

La reflexió en l’entorn de Feijóo és la següent: “Si han separat les pensions i altres ajudes com demanàvem, era difícil rebutjar-ho de nou. No serem el partit que vota en contra dels pensionistes. Zapatero va congelar les pensions i el PP de Feijóo no permetrà rebutjar la revaloració”, diuen, afirmant que la setmana passada la balança es va decantar al no per a evidenciar la debilitat del Govern.

En efecte, Feijóo va apostar fa set dies per asfixiar Sánchez i llançar un missatge molt arriscat: que el Govern no podia “fer xantatge” amb un decret en el qual unia la revaloració de les pensions amb moltes altres mesures “impossibles” de secundar per al PP. Feijóo va arribar a dir que Sánchez utilitzava els pensionistes com a “escuts humans”. I per això va garantir el seu suport si separava les pensions i altres ajudes socials. En el partit conservador van pensar que el president hauria de recórrer al seu suport i, per això, va descol·locar molt l’acord in extremis entre Sánchez i Junts, tal com va publicar este diari.

La victòria del relat havia durat sis dies i ni un més. En el PP treien pit del trossejament del decret que el Govern veia impensable i també assenyalaven que finalment van acceptar debatre la proposició no de llei que insta Sánchez a sotmetre’s a una qüestió de confiança. Però el redactat final de Junts ha quedat bastant descafeïnat, com volia la Moncloa i fent una menció expressa al que diu la Constitució d’esta ferramenta.

L’altre front que se li obri al PP també ve de la mà de Vox. El seu rival per la dreta, Santiago Abascal, es va afanyar a criticar Feijóo per “ajudar de nou este govern ruïnós quan està en dificultats”. “Però no caben les lamentacions. Cal fer possible l’alternativa. Si el PP preferix estar en l’insult a Trump, en l’assistència a Sánchez quan passa necessitat, en el cordó sanitari contra Vox… Doncs ells veuran. Nosaltres continuarem dient el mateix”, va resoldre, anticipant el discurs que mantindrà en els pròxims dies contra els populars.

Suscríbete para seguir leyendo