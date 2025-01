Una agricultora valenciana aconseguix un arròs que es cou en cinc minuts en la paella

Una agricultora valenciana patenta una tecnologia que acurta la cocció de l’arròs redó a cinc minuts. Així ho garantix Mari Carmen Casa, que ha compaginat durant els últims anys la gestió de la seua explotació arrossera en el Parc Natural de l’Albufera amb un laboriós procés d’investigació destinat a obrir canals nous de consum de l’arròs valencià. Entre sembres i segues, esta membre de l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-Asaja), veïna de Catarroja, ha patentat una tecnologia que permet obtindre, per primera vegada en l’arròs redó —el tipus característic a la Comunitat Valenciana—, un producte que garantix la màxima seguretat alimentària, aguanta en el lineal durant 15 anys i acurta el temps de cocció —per exemple, per a l’elaboració d’una paella— dels habituals 18 i 20 minuts als 5-8 minuts.

Esta innovadora patent, basada en processos de precuinat, deshidratació i evaporació amb possibilitat d’afegir valor proteic, és el fruit d’anys d’estudis, ajudes de Next Generation i col·laboracions amb investigadors, empreses i universitats —no només d’Espanya, sinó també d’altres països europeus com Itàlia, Alemanya i Països Baixos— que han desembocat en noves aplicacions sobre l’arròs redó mitjançant tecnologies que ja s’empraven en àmbits de la sanitat, la ceràmica i altres aliments. El pas següent és buscar una via de comercialització per a fer arribar este arròs als consumidors.

Filla i neta d’agricultors

Mari Carmen, filla i neta d’agricultors, assegura que el seu objectiu és emprar esta patent exclusivament amb arròs cultivat en el Parc Natural de l’Albufera a fi de millorar el consum, la demanda i, per tant, la rendibilitat del nostre arròs, que, en última instància, afavorirà la preservació del parc natural. “El cultiu ja compta amb els estàndards més alts de traçabilitat, seguretat alimentària i sostenibilitat. Però, gràcies a la combinació de tradició i innovació, podem fer un pas més per a revaloritzar-lo i diversificar els seus usos gastronòmics”, asseguren fonts d’AVA-Asaja.

L’arròs redó obtingut després del procediment patentat compta amb totes les garanties des del punt de vista de la salut i conserva les seues propietats nutricionals òptimes durant quinze anys, la qual cosa contribuïx a reduir el desaprofitament alimentari, destaca esta organització agrària. Respecte al temps de cocció, com que està sotmés a un procés de precuinat, es reduïx notablement en funció dels gustos del consumidor. En el cas de l’arròs integral, la cocció també requerix un període molt més breu: dels 35-40 minuts actuals a tot just 10-12 minuts amb la nova patent.

Els assajos s’han realitzat amb les varietats tradicionals de l’arròs redó produït a la Comunitat Valenciana, com ara el Bomba, Albufera o J-Sendra.

