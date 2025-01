José María Ángel i Gan Pampols comencen a reconstruir els ponts

Tot conflicte polític —i el que mantenen el Consell i el Govern d’Espanya ho és, de primera magnitud, d’escala nacional— necessita emissaris que, per davall del radar, mantinguen canals de comunicació oberts. Els d’esta crisi es posaran en marxa formalment este dilluns, quan es reunisca en la Delegació del Govern el grup de persones expertes mobilitzat pel Govern per a assessorar en la reconstrucció després de la dana des de diferents prismes. A eixa primera reunió assistirà com a “convidat” —i la voluntat és que continue assistint a les reunions mensuals— el vicepresident de la Generalitat per a la Reconstrucció, Francisco José Gan Pampols.

La reunió servirà, al mateix temps, perquè es produïsca la primera trobada oficial i pública entre el vicepresident i José María Ángel, el seu “homòleg” com a comissionat per a la Reconstrucció del Govern d’Espanya. Este dijous, de fet, José María Ángel va intervindre davant dels mitjans per primera vegada: va trencar el seu silenci després de quasi dos mesos des del seu nomenament, i ho va fer amb crides a l’enteniment i missatges conciliadors cap a la Generalitat.

“Cal buscar fórmules col·laboratives entre l’àrea de reconstrucció de la Generalitat i el Govern per a avançar en esta tasca”. “L’Administració ha de traslladar confiança i no estar censurant el treball lleial d’una altra administració”, va traslladar.

L’exsecretari autonòmic d’Emergències i actualment al capdavant de l’oficina per a la reconstrucció, va tindre també paraules d’“afecte” per a Gan Pampols: “Li tinc enorme respecte, ens coneixem, tenim contacte”. “Una cosa normal, que dos persones es donen la mà, no hauria de ser noticiable. L’important és que la gent ens donem la mà, reflexionem i continuem treballant per totes les parts”, afig.

Encara que han mantingut contactes discrets este temps, el comissionat assenyala també que fins ara no era el moment de trobades públiques, atesa la urgència de l’emergència que havia de centrar tota l’atenció.

Ahir mateix, el vicepresident Francisco José Gan Pampols, durant una visita a Riba-roja, va incidir en el mateix missatge de coordinació. De fet, va proposar la creació d’una comissió mixta per a coordinar, dirigir i executar les mesures i els projectes previstos en el pla de recuperació, amb representació del Govern d’Espanya, la Generalitat, la Diputació i els ajuntaments “perquè cada u en el seu nivell competencial aporte el necessari”. Això és el que prediquen l’un i l’altre: una altra cosa és que puguen superar la inèrcia de confrontació existent.

33 assessors

En paral·lel, el grup d’experts presentat ahir tindrà les seues conclusions cap a juny, després de sis mesos de treball. La idea és que les seues propostes inspiren projectes del Govern, i també se li farà arribar a la Generalitat. Per a configurar eixe grup, José María Ángel ha recorregut a excàrrecs del Botànic i referents universitaris. La coordinació serà a càrrec de Zulima Pérez, professora de Dret de la UV i exdirectora general de Diàleg Social en el Consell de Ximo Puig.

En l’àmbit de la planificació estratègica, el grup comptarà amb Carmen Grau Mira, investigadora en la Universitat de Waseda (Japó). De l’àmbit econòmic participen José Manuel Pastor i Daniel Beunza. En territori i urbanisme apareixen José Sergio Palencia Jiménez, Vicent García Nebot o Gerardo Roger.

El Govern també se servix de diversos experts en medi ambient i emergència climàtica. Ací destaca Jorge Olcina, María José Estrela Navarro, Enrique Cabrera o Antonio Jiménez Álvarez. També hi haurà representants de col·legis professionals, de la societat civil o experts en IA, sanitat o igualtat.

