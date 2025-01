L’escassetat d’obrers i pintors frena la recuperació de cases a Algemesí

El desbordament del riu Magre va negar d’aigua i llot pràcticament totes les vivendes d’Algemesí. Tres mesos després de les inundacions, milers de veïns afectats d’esta localitat intenten rehabilitar les seues vivendes per a poder tornar a residir en les millors condicions possibles. No obstant això, el gran nombre de damnificats està comportant nombrosos problemes a l’hora de trobar un pintor, fuster o obrer que puga solucionar els desperfectes ocasionats després de la riuada.

Tres mesos després de la dana, molts veïns seguixen sense mobles ni electrodomèstics en les seues vivendes. Uns altres tampoc disposen de portes ni han pogut pintar les parets o eliminar humitats. “Hi ha molt pocs treballadors disponibles”, assenyala Juan Manuel Andrés, un dels veïns afectats d’esta localitat. Ell viu amb la seua parella i un bebé de menys d’un any. L’absència de mobiliari i la gran presència d’humitats va comportar que es mudaren a Fortaleny. No obstant això, fa unes setmanes van decidir tornar a la seua casa d’Algemesí per a iniciar els treballs de reconstrucció.

Assenyala que la “situació està sent complicada”. “Estic sense portes i sense cuina des del dia de la dana”, lamenta. Juan Manuel, de moment, ha pogut desfer-se de la floridura i les humitats i pintar les vivendes. Esta família tampoc disposa de portes. “Les vaig haver d’arrancar perquè no tancaven i estaven plenes d’aigua”, explica. El fuster, segons explica, va fer una primera valoració fa uns dies i li va presentar un projecte.

No obstant això, alguns especialistes encara tardaran diverses setmanes a acudir per a solucionar els danys. En este sentit, este veí indica que el marbrista li ha comunicat que acudirà a la seua vivenda d’ací a dos setmanes, mentres que el lampista encara no li ha donat una data concreta. “No sé el que podrà tardar a vindre, però està sent complicat trobar algú, perquè estem tots igual”, lamenta. Juan Manuel denuncia que, tres mesos després, “la casa continua estant mig buida”. “No tenim cuina, electrodomèstics o sofà”, explica.

Davant d’esta situació, alguns veïns han decidit reparar estos danys amb les seues pròpies mans. És el cas de Vicent Toldrà, que reconeix que “part de les obres les estic fent jo”. “Està sent difícil trobar algun especialista i, en alguns casos, els costos són més cars que fa uns mesos”, indica.

“És difícil trobar un lloc”

Els telèfons de fusters, obrers i pintors no deixen de sonar. “Després de la dana ens ha arribat molta faena”, reconeix el pintor d’Algemesí Adrián Montañés. L’aigua, que va superar en molts casos el metre i mig d’altura, ha comportat que els especialistes hagen de pintar gran part de les parets afectades i evitar, així, les humitats. Explica que, encara que han passat tres mesos de la catàstrofe, els veïns comencen ara a sol·licitar este tipus de treballs, ja que han començat a rebre les ajudes per part de les administracions. “És difícil fer un lloc en l’agenda”, indica.

Els afectats els sol·liciten en la majoria de casos, segons reconeix este pintor, un pressupost que arreplegue quant podria valdre el projecte per a poder presentar-lo al Consorci de Compensació d’Assegurances i obtindre les contraprestacions. Assenyala que intenten adaptar-se a les circumstàncies, ja que molts afectats “telefonen per a demanar treballs que no tenien previstos i que, després de la dana, han d’abordar”.

Davant d’esta carència d’especialistes, molts afectats recorren a xarxes socials i plataformes per a trobar un expert com més prompte millor. Durant els primers dies, fusters procedents de diferents punts d’Espanya van acudir a Algemesí per a reparar portes danyades, especialment situades a peu de carrer, amb la finalitat d’evitar robatoris. No obstant això, la situació ara ha canviat, per la qual cosa els afectats han de tindre paciència per a trobar la persona indicada amb la finalitat de recuperar a poc a poc la normalitat.

Suscríbete para seguir leyendo