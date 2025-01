L’Ibex 35 es manté en màxims de 2008 després de pujar un 0,2 % en l’obertura

L’Ibex 35 ha arrancat amb una pujada del 0,19 % la sessió d’este divendres, la qual cosa l’ha portat a marcar els 12.443,4 punts cap a les 9:00 hores, en una setmana marcada per les decisions de política monetària del Banc Central Europeu (BCE) i de la Reserva Federal dels Estats Units (Fed).

El principal indicador del mercat espanyol ha aconseguit, per tant, mantindre’s per damunt de la barrera dels 12.400 punts, concretament, en màxims des de juny de 2008.

En el terreny empresarial espanyol, CaixaBank ha executat el 70,41 % de la seua recompra d’accions en l’onzena setmana del seu programa, l’import màxim del qual s’ha fixat en 500 milions d’euros.

Del seu costat, la firma de cosmètica catalana Puig va registrar en 2024 un rècord de vendes netes de 4.790 milions d’euros, amb un increment del 10,9 % a perímetre i tipus de canvi constants (LFL).

En els primers compassos d’esta jornada, els majors ascensos dins de l’Ibex 35 els marcaven Puig, que pujava un 3,9 % en l’obertura, i Merlin Properties (+0,83 %), mentres que en el costat dels descensos sobreeixia Colonial, que es deixava un 0,55 %, i ArcelorMittal (-0,3 %).

Les principals borses europees també obrien en verd, amb pujades del 0,26 % per a Milà, del 0,25 % per a París, del 0,18 % per a Londres i del 0,08 % per a Frankfrut.

En l’obertura del mercat borsari, el preu del barril de petroli de qualitat Brent, referència per al Vell Continent, se situava en 75,93 dòlars, un 0,05 % més, mentres que el Texas pujava un 0,18 %, fins als 72,86 dòlars.

En el mercat de les divises, la cotització de l’euro enfront del dòlar es col·locava en 1,0405 “bitllets verds”, en tant que en el mercat de deute, l’interés exigit al bo a 10 anys escalava fins al 3,158 %.

