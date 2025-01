Manu Sánchez: “Vindre ací és una gran oportunitat”

La nova incorporació en el mercat de fitxatges hivernal del Llevant UE, Manu Sánchez, va ser presentat ahir davant dels mitjans de comunicació en el Ciutat de València. El futbolista sevillà va estar acompanyat pel president de l’entitat, Pablo Sánchez, que va donar la benvinguda al nou jugador granota. “T’ajudarem per a intentar aconseguir els objectius, et sentiràs com a casa i de segur que junts aconseguirem els reptes que ens hem marcat”, va indicar el màxim dirigent del Llevant UE.

En primer lloc, el nou jugador llevantinista va voler agrair al club la confiança depositada en ell, així com reconéixer que “és un gran gust” estar en el Llevant, i que esta és una “gran oportunitat”. El lateral dret va assegurar, durant la seua presentació com a nou jugador del Llevant, que la seua actitud sobre el terreny de joc és ser “alegre” en l’aspecte ofensiu i va admetre que fitxar per l’equip valencià es va convertir en la seua prioritat quan va conéixer que hi havia eixa possibilitat. “La meua manera d’expressar-me en el camp sempre és cap avant i ací és a on crec que he d’aportar, més enllà de totes les coses que implica ser lateral dret. El meu desenrotllament sempre ha sigut ser un lateral alegre”, va dir Manu Sánchez als mitjans durant la seua presentació.

El futbolista sevillà, que firma pel Llevant fins a juny de 2026 procedent del Górnik Zabrze polonés, va restar importància al fet que vaja a afrontar la seua primera experiència en el futbol professional a Espanya, tot això després de l’eixida d’Andrés García a l’Aston Villa, que estava quallant una gran temporada des del lateral dret. “Vinc a jugar a futbol i és el que faig tots estos anys. Estic amb moltes ganes, amb normalitat. No crec que canvie res. Vaig prendre la decisió d’eixir a l’estranger i això implica un desenrotllament personal també en el qual m’he sentit molt a gust, però, amb esta opció, la meua intenció era tornar ací”, va comentar l’exfutbolista del Castelló i Unionistas de Salamanca, entre altres equips.

“La setmana passada vam començar a entrar en contacte i per a mi es va convertir en una prioritat. Tothom en el futbol sap el que suposa jugar en el Llevant i vaig posar tot el que tenia a la meua mà i per això estem hui ací”, va agregar.

A més, Manu Sánchez va insistir que està completament recuperat de la lesió en els adductors que va patir a Polònia entre setembre i desembre de 2024 i es va alegrar de retrobar-se en el Llevant amb l’entrenador Julián Calero després d’haver coincidit en 2020 en les files del Rayo Majadahonda. “La seua personalitat és la mateixa, però, igual que els jugadors, els entrenadors van evolucionant i van trobant més la seua millor versió. Estem en un context totalment distint, el sent molt confiat en el seu treball, en la seua manera de fer les coses i amb capacitat de transmissió. L’equip va en una direcció i eixe és el camí”, va afirmar Manu Sánchez sobre el seu nou tècnic.

