El Síndic investiga la gestió de dos conselleries i 16 ajuntaments després de la dana

Saber què han fet les administracions després de la dana en matèria de servicis socials, educació i vivenda, tres dels pilars fonamentals de l’estat del benestar. Eixe és l’objectiu de les tres queixes d’ofici que ha obert el Síndic de Greuges, Ángel Luna, i que van dirigides a les conselleries i els ajuntaments implicats i afectats per la tragèdia, a fi d’investigar les actuacions practicades tres mesos després d’una riuada històrica.

Les actuacions s’han dut a terme després de finalitzar el termini de suspensió en els procediments de queixa que va donar el Síndic per a garantir els drets de totes les parts implicades. Els ajuntaments als quals ha preguntat Luna són els denominats com a “zona 0 de la tragedia” per la Cambra de Comerç de València, és a dir, Alaquàs, Albal, Aldaia, Alfafar, Algemesí, Benetússer, Beniparrell, Catarroja, Chiva, Llocnou de la Corona, Massanassa, Paiporta, Picanya, Sedaví, Utiel i la pedania la Torre de València.

Respecte a servicis socials, Luna pregunta a la Conselleria quines actuacions ha dut a terme per a garantir l’atenció a la població en situacions d’urgència social, “amb la finalitat d’evitar una deterioració o agreujament de la seua vulnerabilitat”. El Síndic també ha sol·licitat informes sobre la situació de cada un dels departaments afectats, així com els llits i mecanismes emprats per a informar i coordinar-se amb els servicis socials municipals, amb la finalitat de detectar les necessitats i diagnosticar la situació.

Quant als ajuntaments, el Síndic els ha requerit informes sobre els recursos estructurals, personals i funcionals afectats per la dana, i que també detallen si han creat un pla d’emergència per a detectar i atendre les persones afectades. A més, Luna vol saber si la Generalitat ha proporcionat suport a través d’ajudes econòmiques i recursos addicionals i ha col·laborat en la coordinació d’esforços i a implementar mesures d’emergència.

Reallotjament i necessitats residencials

D’altra banda, en la queixa d’ofici iniciada sobre vivenda, el Síndic ha sol·licitat tant a la Conselleria com a tots els ajuntaments afectats per la catàstrofe meteorològica que li traslladen la seua avaluació sobre la situació sobrevinguda de necessitat de vivenda —especialment de reallotjament— de les famílies damnificades en la dana. En concret, vol saber quantes en són i les necessitats concretes que presenten, així com els recursos que es requerixen per a satisfer-les.

Igualment, Luna demana a ajuntaments i a la Conselleria informació sobre les mesures adoptades, en l’àmbit de les seues respectives competències, per a resoldre les situacions de vulnerabilitat residencial que hagen sigut constatades en cada un dels municipis afectats.

Mesures de control

Pel que fa a l’educació, han sigut molts els centres d’Infantil i Primària, d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, de Formació Professional i de règim especial que han quedat danyats per la dana. L’estat en el qual van quedar moltes instal·lacions educatives va obligar al trasllat provisional de l’alumnat i del personal docent a altres centres.

Per això, Luna ha sol·licitat a la Conselleria d’Educació que informe sobre els mecanismes utilitzats per a comunicar a tota la comunitat educativa (famílies, alumnat, personal docent i directiu) les decisions que afecten la prestació del servici educatiu. A més, demana que es detallen les mesures de control implementades, a través dels servicis d’inspecció educativa, per a garantir el dret a l’educació de l’alumnat afectat per la dana.

També requerix informació sobre els criteris utilitzats per a distribuir l’alumnat afectat, així com saber si s’ha comptat amb els centres concertats en eixa redistribució.

Així mateix, demana especificar les dates d’obertura dels centres afectats i aquells que no disposen de certificat per al seu funcionament.

