La C. Valenciana frega els 12 milions de visitants estrangers en 2024 malgrat la “baixada” de desembre

L’any 2024 va tancar amb xifres rècord en matèria turística per a la Comunitat Valenciana. Seguint la pauta positiva que ja avançaven registres com el de l’aeroport de València o balanços com el que va avançar el Consell en Fitur, l’any passat es van aconseguir dades històriques tant en arribada de visitants internacionals com en el desemborsament econòmic que estos van fer en l’autonomia, dos estadístiques que es van impulsar a doble dígit malgrat colps econòmics i socials com el de la dana.

Quasi 12 milions de turistes

En concret, segons mostren els balanços oferits este dilluns per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), la catàstrofe no va evitar que el territori valencià acabara 2024 amb quasi 12 milions de turistes estrangers registrats, pràcticament un milió i mig més que el rècord que ja s’havia anotat en 2023. Un bon moment que ve sustentat per tots els mercats emissors principals de la Comunitat. Sense anar més lluny, tres dels quatre països que més visitants aporten als registres valencians —Alemanya, França i el Regne Unit— van créixer per damunt del 20 % en relació amb la dada de l’any previ. A més, els arribats d’altres enclavaments com Itàlia o Bèlgica també van elevar les seues xifres més d’un 10 %.

No obstant això, malgrat el registre acumulat a l’alça, la realitat és que l’any passat va acabar amb una frenada pel que fa a l’arribada de turistes internacionals. No en va, si en 2023 se superava la barrera dels 712.000 visitants en desembre, l’últim mes de 2024 es va tancar amb 667.000 viatgers procedents de l’exterior, una caiguda de més del 6 %.

Turistes en el centre de València, a finals de l’any passat / Francisco Calabuig

Evolució positiva del gasto

No obstant això, l’autonomia no només va batre rècords quant a arribades es referix. Perquè 2024 va ser també l’any de la millor dada pel que fa a gasto turístic. Amb una inflació que ha pujat a un ritme més moderat que en anys anteriors —encara que no en uns paquets turístics que han sigut una de les principals partides a l’alça—, el desemborsament que els turistes internacionals van deixar en el territori valencià va ascendir fins als 15.176 milions d’euros, un 20 % més que els 12.511 amb els quals va clausurar 2023. Una millora forjada tant en el major nombre de viatgers com en els quasi 80 euros més que, de mitjana, va gastar cada turista internacional. Això sí, en desembre l’increment d’este desemborsament va ser inferior, al passar de 831 milions en l’últim mes de 2023 als 849 milions de desembre de 2024.

