Corberán: “L’equip ha demostrat que està viu i que lluitarà molt”

Carlos Corberán és optimista amb la salvació del València CF, perquè veu un equip “viu”. El tècnic va valorar la “maduresa” i la “personalitat” dels seus jugadors per a alçar-se de la golejada de Montjuïc i buscar “solucions” per a guanyar el Celta de Vigo. “Serà una marató de resistència, de mai perdre la fe i la lluita. Este equip lluitarà fins a l’últim segon de l’últim partit. Hem de continuar creient i treballant amb eixa determinació i maduresa que he vist en l’equip. Això marca el camí. Els jugadors han demostrat que l’equip està viu i lluitarà molt”, afirmava.

El tècnic va valorar la victòria després d’una setmana molt dura. “Són tres punts molt importants, valore i aprecie molt l’esforç i la personalitat dels futbolistes per a aconseguir-ho després d’una setmana dura en la qual hem hagut de fer autocrítica per a aconseguir un bon rendiment de l’equip”, va assegurar.

L’entrenador també va voler destacar la “maduresa” de l’equip per a reposar-se del gol del Celta i marcar el gol de la victòria immediatament després. “Valore moltíssim eixa maduresa. El gol no ha fet perdre la fe i la determinació a l’equip. Era important aprendre dels errors i créixer sense fallar. Evidentment, veníem d’un resultat que no és fàcil que se’t puga oblidar (7-1), però eixe sabor amarg només et pot incentivar per a continuar millorant”, reflexionava el tècnic.

Corberán també va eixir satisfet del partit pel rendiment de Mouctar Diakhaby onze mesos després a Mestalla. “Ja vaig dir a Barcelona que era l’única nota positiva en una nit dolenta. És un jugador molt important, que va patir molt. Ha demostrat un nivell de professionalitat enorme per a tornar. Sempre el cuidarem, però està en disposició d’ajudar la plantilla. Cada setmana que aconseguim tindre’l disponible serà un pas per a aconseguir la seua millora. I això farà que estiga més preparat”.

Finalment, Corberán va reconéixer que Foulquier, Barrenechea i Diego López van acabar amb molèsties i que confia en el treball del club en estes últimes 24 hores de mercat. “Sé que el club està treballant en això amb un esforç gran i una determinació gran. Soc conscient d’això. El meu treball està a mantindre’m aïllat i centrat en el que de mi depén”.

