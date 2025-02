Els empresaris valencians recuperen confiança en el primer trimestre després de la dana

Després de la baixada anímica que va suposar la dana que va assolar la província de València el 29 d’octubre, els empresaris de la Comunitat Valenciana han recuperat part de la confiança perduda en el futur econòmic. Així, l’indicador que mesura l’optimisme/pessimisme d’este col·lectiu, elaborat per l’Institut Valencià d’Estadística, ha augmentat un 1,2 % en el primer trimestre d’este 2025, malgrat que en els tres mesos finals de l’any passat, coincidents amb l’etapa més dura de la riuada, s’havia registrat un descens d’idèntic percentatge que va trencar la ratxa ascendent de tot 2024.

L’activitat que expressa una major esperança en el futur econòmic és la construcció, l’índex de confiança harmonitzat de la qual creix un 7 %, molt per damunt de l’1,2 % de la mitjana. Tot seguit hi ha el comerç, amb un 3,2 %. Per davall de l’índex general, encara en positiu, apareix la indústria, amb un augment de set dècimes. Ja en l’altre costat de la balança, amb descensos, se situen el transport i l’hostaleria, amb una baixada del 2,1 %, i la categoria que engloba la resta dels servicis, que experimenta una disminució del 2,8 %.

Grandària

Per la grandària de les empreses, només hi ha un grup que està en negatiu quant a confiança. Es tracta de les mercantils que tenen entre 10 i 49 treballadors. Per contra, les que es mostren més optimistes són aquelles les plantilles de les quals se situen entre els 200 i els 999 assalariats. En l’anàlisi per províncies no és València, malgrat els efectes de la dana, la que té pitjors registres, sinó Castelló, a on la confiança empresarial en el primer trimestre d’enguany descendix un 1,4 %, mentres que a Alacant puja un 2,3 %, i a València, un 1,5 %. Les empreses, però, eleven el seu pessimisme sobre l’ocupació.

