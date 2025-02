Els pobles afectats per la falta de metro a la Ribera es queden sense bus a les 15:45 h

Iriana Peñaloza, veïna d’Alginet, es desplaça tots els dies fins a la localitat de Carlet per a acudir al seu treball. Abans de la dana, Iriana utilitzava el metro per a dirigir-se al seu lloc, però les inundacions van provocar danys en la línia 1, per la qual cosa Metrovalencia va haver d’establir un servici alternatiu d’autobusos per a garantir el transport fins que este tram puga recuperar la normalitat. L’absència de servici a partir de les 15:45 h (últim trajecte que fa l’autobús) ha comportat que els usuaris hagen de buscar altres alternatives amb la finalitat de poder desplaçar-se.

“Entre a les 10 h, el descans per a menjar és a les 14 h, torne a entrar a l’oficina cap a les 17 h i acabe a les 21 h, per la qual cosa és impossible tornar a casa a dinar o tornar a la nit amb autobús com ocorria quan hi havia metro”, lamenta Iriana. En este sentit, el primer autobús ix a les 7 h d’Alginet i passa per les localitats de l’Alcúdia, Benimodo, Carlet, Massalavés, Alberic i Castelló. La resta de servicis es produïx a les 10:15 h, a les 12:15 h i a les 14 h. Els horaris de les línies que circulen en sentit contrari també són escassos, ja que la seua eixida és a les 7:05 h, a les 11:15 h, a les 13:15 h i a les 15 h. El servici de metro començava a les 5:30 h i es prolongava fins a les 22 h.

Tres mesos després de les inundacions, i després de diverses queixes, esta usuària reconeix que “no ens han donat cap solució, la situació és insostenible”. En el seu cas, una companya s’ha oferit a arreplegar-la i portar-la al seu domicili al matí i a la vesprada. “He trobat una persona que és solidària, però no podem dependre d’altres persones fins que ho solucionen”, lamenta l’afectada, que reclama “millores després de tres mesos així”.

Els usuaris pretenen iniciar una recollida de firmes amb la finalitat que l’empresa amplie els horaris. “Hi ha molta gent que torna tard. Sembla que ens tenen oblidats”, denuncia. Afig que “l’única cosa que demanem és un servici eficient perquè el treball està en joc”. A més, Iriana recorda que no només els treballadors utilitzen este servici, sinó que molts veïns també recorren a l’autobús per a acudir a altres localitats a fer tràmits.

“No cobrixen les nostres necessitats”

Iriana ha presentat un escrit a Metrovalencia per a abordar la situació. “Els horaris disponibles no cobrixen adequadament les necessitats dels ciutadans, especialment aquells que han de desplaçar-se fora de les franges horàries convencionals”, indica.

Metrovalencia, segons el document facilitat per l’afectada, ha assenyalat que “treballen per restablir com més prompte millor un servici normalitzat, però hi ha circumstàncies externes que no depenen de la nostra voluntat de millora”. Afigen que “el volum d’autobusos substitutius del nostre servici ordinari mai podrà equiparar-se a un metro”. Sobre el restabliment de la línia, indiquen que no hi ha data establida encara. En este sentit, des de l’Ajuntament d’Alginet, afirmen que la Conselleria de Transports preveu que la línia torne a funcionar durant el primer semestre de l’any.

