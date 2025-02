Foios sol·licita a la CHX la neteja urgent del barranc del Carraixet

El Grup Municipal del Partit Popular de Foios ha aconseguit que el Ple de l’Ajuntament aprove per unanimitat una moció perquè la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) s’encarregue de la neteja i el manteniment del barranc del Carraixet, un llit que travessa diversos municipis, inclòs Foios. Esta acció busca reduir el risc d’inundacions en la comarca del Camp del Túria i l’Horta Nord, independentment que Foios estiga classificat amb baixa probabilitat d’inundació. L’enfocament se centra especialment en els trams fora de l’entorn urbà, la neteja i el manteniment del qual són competència directa de la CHX.

El barranc del Carraixet arreplega les aigües de diversos afluents i discorre per municipis com Montcada, Alfara o Alboraia. La falta de neteja i manteniment en el seu llit pot generar un risc greu de desbordaments. Per això, la moció aprovada exigix a la CHX la neteja d’obstacles que dificulten la circulació de l’aigua i la realització d’obres en els trams més vulnerables, així com els projectes paralitzats.

“No podem esperar més”

La regidora del Partit Popular a Foios, María Calvo, va destacar la importància de la mesura i va expressar la seua preocupació pels episodis recents de riuades ocorreguts en localitats de la província de València. “Els desbordaments i les inundacions que hem vist en altres zones de la nostra província han de servir-nos d’alerta. No podem esperar més. És imprescindible que s’executen ja les tasques de neteja i les obres necessàries en el barranc del Carraixet. És una responsabilitat que no podem eludir, i mentres el Govern de Compromís i PSOE es quedava de braços plegats, des del PP continuem treballant pels nostres veïns”, va afirmar Calvo.

La moció, que va rebre el suport dels tres grups municipals presents en l’Ajuntament de Foios —PP, Compromís i PSOE— es considera un pas important per a posar en marxa immediatament estes accions.

