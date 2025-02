Morant deixa arrere els equilibris i imprimix el seu segell en la seua executiva

Diana Morant ha deixat el seu segell en la nova executiva del PSPV. Sense les limitacions que comporta la busca d’equilibris que va caracteritzar la sorgida a Benicàssim fa deu mesos després del pacte amb Carlos Fernández Bielsa i Alejandro Soler, la reelegida secretària general dels socialistes valencians ha fet, d’esta segona direcció al capdavant de la federació valenciana, una obra d’autor que, lluny de l’objectiu que es va posar fa un any de reduir el total de noms, este ha tornat a augmentar fins als 68 (abans n’eren 56), fregant el rècord dels 69 de Ximo Puig.

L’encaix de boixets que suposa la llista completa va costar més hores de les previstes. Fins a les 3 de la matinada no s’havia tancat el trencaclosques complet, van comentar algunes fonts coneixedores. Este, però, el va pilotar en tot moment Morant i el seu equip més pròxim després d’oferir tant a Bielsa com a Soler que s’incorporaren a la direcció, qüestió que van rebutjar amb distint nivell de complicitat per a centrar el seu futur en les seues respectives estructures provincials.

La seua eixida, així com la de Rubén Alfaro i Pilar Bernabé, va obrir un buit destacat en la cúpula que fa la sensació de revolució interna en el més alt del partit. Esta s’acreix amb el canvi substancial que mostra a primera vista l’organigrama mateix. En este, la principal novetat és la creació de tres subsecretaries del càrrec que anteriorment exercia Bielsa, amb un nom com el més destacat: el de Tania Baños, alcaldessa de la Vall d’Uixó i nova vicesecretària general primera, a més de secretària d’Agenda Urbana.

Baños, amb càrrec en l’executiva federal de Ferraz com a vocal i part de la generació de jóvens alcaldes de 2015, es convertix així en la número dos de Morant dins del partit. En març va ser elegida presidenta del Consell d’Alcaldies, un lloc adjunt a la secretaria general, però el d’ara és un pas més. També ix reforçat Vicent Mascarell, canviat de nom com a vicesecretari d’organització i mostrant-se com la mà dreta de Morant internament. La tercera subsecretaria (de Política Municipal) és per a José Antonio Amat, persona de confiança d’Alfaro, un sector que ix reforçat de la seua aliança amb la ministra.

La nova executiva del PSPV canta ‘La Internacional’ en el final del congrés / Eduardo Ripoll

Al marge d’estes tres subsecretaries, destaca l’elecció de José María Ángel, actual comissionat del Govern d’Espanya per a la Reconstrucció després de la dana, com a nou president del partit. És un lloc més honorífic que executiu i en el qual substituïx a Soler, que tot fa pensar que serà el nou president de la província d’Alacant. També destaca dins de la nova recomposició de peces l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, un altre dels alcaldes jóvens sorgits en 2015, com Baños, que serà el nou portaveu del partit rellevant Alfaro, que aspira a liderar la província.

El següent escaló de l’organigrama són les nou àrees temàtiques, a on també es mostren alguns dels càrrecs afins a Morant, com la nova responsable de Política Social, Anaïs Menguzzato, o la continuïtat de Maria Such al capdavant d’Igualtat. El més cridaner és que ni en la cúpula ni al capdavant d’estes àrees hi ha cap càrrec afí a Bielsa, una mostra de fins a quin punt ha arribat la tensió interna que no es va notar en el resultat de suport a l’executiva, aprovada amb el 81 % de suports, un punt més que fa deu mesos.

Malgrat que Bielsa va parlar d’“integració normalitzada”, alguns dels seus fidels han entrat en la direcció sense cartera, amb l’apèndix de “secretaria executiva”, una cosa que van justificar des de la direcció que és perquè als alcaldes de grans ciutats no se’ls vol carregar amb matèries concretes. No obstant això, les aigües baixen regirades, com es va evidenciar en el fet que l’alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, al ser cridat a l’escenari, no acudira a saludar Morant, com és habitual, i sí que es va abraçar amb Bielsa. Un altre càrrec pròxim al líder provincial és Rafa García, que es va quedar directament fora de l’executiva.

