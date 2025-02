Radiografia del barri més afectat d’Utiel: no queda ningú en La Fuente i La Alameda

El barri de La Fuente d’Utiel, també conegut com La Alameda, està molt lluny de tornar a la normalitat. Principalment, perquè ni tan sols els seus residents han pogut tornar encara a les vivendes, repartides al voltant de sis carrers en perpendicular al llit del Magre. L’aigua va inundar les dos riberes, però va ser esta part la que pitjor destí va patir, principalment perquè es troba per davall del nivell del barranc, la qual cosa va propiciar que el llot arribara a altures de fins als dos metres. Tres mesos després, la majoria de persones que residien en estes vivendes no han tornat encara, com tampoc tornaran els estudiants a l’IES Alameda que limita amb este barri.

Les primeres imatges rebudes del fatídic 29 d’octubre de rescats en helicòpter corresponien a este barri, a on van morir sis persones, totes elles d’avançada edat, que no van poder refugiar-se de l’aigua malgrat que la majoria de cases té dos plantes, ja que estan dissenyades com a unifamiliars, construïdes en la dècada dels anys 70. Les flors en les portes de les vivendes assenyalen a on van faltar, i algunes d’estes seguixen tancades i sense ser netejades perquè l’única raó per a fer-ho —la seua habitabilitat— també va desaparéixer el dia de la tragèdia.

A La Fuente es respira un ambient fantasmagòric. Com que no hi ha residents, no hi ha vida, i l’escenari és aterridor, amb marques encara del fang i l’altura a la qual va arribar a un costat i a l’altre. Alguns missatges d’ànim i agraïment demostren que el treball ja s’ha fet: la majoria de vivendes estan netes i buidades, però abandonades fins a poder ser intervingudes. Portes i finestres estan obertes de bat a bat, amb més o menys enginy per a combinar la necessària ventilació amb la inevitable por al pillatge, per a la qual cosa instal·len portes improvisades amb restes de palets o xapes de fusta i metall.

Lamentablement, no queda molt per a emportar-se, ja que les vivendes estan despullades fins i tot dels sostres i els enrajolats, i les tasques de buidatge es van realitzar quasi en temps rècord gràcies a la col·laboració dels agricultors de la comarca, que van ajudar amb els seus tractors a retirar tots els estris voluminosos de cases i carrers. Malgrat tot, els signes de la riuada encara continuen visibles tant en les restes de llot en els carrers com en els danys en voreres i jardins d’estes vivendes.

D’este barri, entorn de 25 famílies han sigut reallotjades en altres vivendes. Ho explica l’alcalde, Ricardo Gabaldón, que matisa que han sigut traslladades a alguns apartaments de titularitat municipal i a d’altres cedits per la Sareb de manera temporal fins que puguen tornar a les seues cases. Durant el passeig, un equip d’obra reconstruïa parcialment una vivenda i, en una altra, una parella xarrava amb una arquitecta sobre la reforma que havien d’escometre per a fer la seua llar de nou habitable.

Gabaldón assenyala que la majoria de famílies que han hagut de deixar la seua vivenda en el barri de La Fuente disposava de segones residències o de cases de familiars a on han pogut traslladar-se al llarg d’estos tres mesos, mentres buidaven les seues cases, es ventilaven i esperaven que arribaren les ajudes. Per a l’alcalde, encara és un poc prompte per a començar les obres, ja que la humitat encara és present en les parets de totes les estades que fins fa tres mesos eren privades i ara estan a la vista de tots. Quan se sequen, començaran les reformes per a poder tornar a viure allí.

Suscríbete para seguir leyendo