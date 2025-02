Vehicles i visitants col·lapsen Segart tots els caps de setmana

La gran afluència de visitants a Segart, principalment per a la pràctica de senderisme, està col·lapsant molts dels carrers del municipi davant de la falta d’espai per a aparcar, a més d’altres problemes que es generen. Esta situació s’arrossega des de la pandèmia, encara que la solució sembla estar un poc més a prop.

Ja són moltes les queixes que ha fet l’alcalde, Francisco Garriga, fins i tot a l’Administració autonòmica, ja que la nul·la senyalització d’algunes senderes provoca el mal ús o pas per propietats privades, cosa que genera perjuís per a estes, tal com han protestat a l’Ajuntament alguns dels propietaris des de fa anys. A això s’afigen les contínues crides a emergència davant de l’extraviament o pèrdues de senderistes i el gasto que això suposa, davant de la necessitat d’intervenció.

Però a això s’unix, segons Garriga, l’absència de zones habilitades per a aparcar, la qual cosa porta a deixar els cotxes en llocs que no correspon: en portes de garatges, accessos a domicilis, vies estretes, la qual cosa ha obligat en diverses ocasions a haver de telefonar a la Policia per a la retirada del vehicle davant de la impossibilitat d’alguns veïns a accedir a les seues vivendes. “Moltes vegades no hem pogut eixir de casa perquè hem tingut un cotxe aparcat i, a més, tractant-se de gent gran o amb problemes de mobilitat, s’ha complicat la cosa i a això no hi ha dret”, deia.

Carrers plens de cotxes mal aparcats / LEVANTE-EMV

A això se sumen els problemes de trànsit que provoquen els inadequats estacionaments, pel poc espai que es deixa per al pas d’un altre vehicle atesos els carrers estrets, a més de la inseguretat, ja que amb l’augment del trànsit de cotxes i furgonetes creix el risc per als vianants. “Hi ha por al fet que les criatures juguen al carrer, encara que ha de quedar clar que nosaltres volem que la gent continue venint a Segart”, afirma el president de la corporació municipal.

Descongestionar l’accés al poble

Este greu problema va originar la demanda d’un nou accés al municipi, una circumval·lació que oferira altres entrades i eixides a les urbanitzacions de la Mallà i el Murtal, sense haver de passar pel nucli urbà per a arribar a les destinacions més freqüentades. Esta circumval·lació ja està adjudicada i implica la remodelació de la CV-329 d’accés a Segart, concretament la intersecció que se situa a uns 600 metres del nucli urbà. “Ara, estem a l’espera que comencen les obres”, afirma l’alcalde.

Cotxes aparcats en zones no autoritzades / LEVANTE-EMV

Este projecte porta emparellada la construcció d’un pàrquing que, de moment, serà per a uns 30 vehicles, perquè, encara que el projecte era més ambiciós, s’ha vist reduït davant de la falta de pressupostos. “Només tenim una subvenció de 40.000 euros de fons europeus; en la mesura en què puguem obtindre més pressupost, ampliarem”, explicava l’alcalde. No obstant això, fins que no s’acabe la circumval·lació, que, “segons els terminis establits, ha d’estar per a este estiu”, no podrà fer-se este aparcament que se situarà baix d’esta, per a la qual cosa serà necessari construir un mur de contenció, afegia l’alcalde. Estos terrenys ja van ser adquirits per l’Ajuntament i en situacions i dies de gran afluència com Pasqua, ha servit per a zona d’estacionament provisional.

Afluència

Segart rep la visita de més de 250 persones tots els caps de setmana, una mitjana de 50 a 60 vehicles els dissabtes i els mateixos els diumenges, als quals s’afigen de tres a quatre autobusos escolars cada setmana, unes visites considerables per a una població de 165 habitants. Els llocs més reclamats per a visitants i senderistes són la Mola i la ruta de les Cadenes, segons comentava Garriga. Dos enclavaments icònics en la serra Calderona.

