Compromís dona suport al seu regidor de Torrent i afirma que Herrada no seguix la línia del partit

Compromís va fer pinya, ahir, amb el seu regidor a Torrent després dels atacs abocats per l’altra regidora del grup municipal, en els quals denuncia “maltractament psicològic” i acusa la coalició d’“abandó” i de “mirar a un altre costat” malgrat que va comunicar fa mesos la situació que diu que patix.

En l’esmorzar tradicional de Sant Blai, Compromís va reunir a Torrent bona part de les seues cares més visibles, com Joan Baldoví, síndic en les Corts Valencianes, o Àgueda Micó, diputada en el Congrés dins de Sumar. La formació va aprofitar la cita per a donar suport a Xavier Martí, després del vídeo públicado per Maria Jesús Herrada, divendres, en xarxes socials.

Més i Iniciativa

Martí, de Més Compromís, i Herrada, d’Iniciativa, són els dos regidors del Grup Compromís-EU-Podem. La regidora va denunciar davant del partit, a més del funcionament intern del grup local en el qual diu sentir-se “ignorada”, el manual impulsat per la coalició local, en el qual, entre altres aspectes, prohibia als integrants de l’equip municipal assistir a “actes religiosos com a coalició, siga de la religió que siga”, i que, en cas de fer-ho, seria a títol personal i sense pujar fotos a xarxes socials. La regidora sosté que tot està orquestrat en contra seua. Després de fer-se públic el cas per este periòdic, Compromís-EU-Podem la va reprovar i va demanar la seua acta.

Foto de grup de representants de Compromís, EU i Podem, ahir, a Torrent / L-EMV

Divendres, en un vídeo, Herrada criticava que el seu partit no actuara amb “els botxins” i demanava fer “neteja dels comportaments feixistes de les nostres files i donem exemple de la nostra política d’esquerra. Jo denunciaré una i mil vegades les injustícies, vinguen d’on vinguen. Això és tindre ética”.

Àgueda Micó, integrant de l’executiva de Compromís, reconeixia ahir a este diari que la situació en el grup municipal de Torrent “és un problema que clarament hem de resoldre”, sense entrar en més detalls.

La diputada en el Congrés per Sumar sí que va voler assegurar que des del partit “donem suport al nostre regidor” Xavier Martí i va lamentar el comportament de María Jesús Herrada “per no seguir la línia i les directrius” que marca la formació d’esquerres.

