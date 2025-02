El Consell presentarà els pressupostos la segona quinzena de febrer

El Consell presentarà els pressupostos de la Generalitat per a 2025 la segona quinzena de febrer, previsiblement la setmana que comença el dia 17 de febrer. Així es desprén del calendari parlamentari acordat este dimarts per la Junta de Síndics, que preveu les compareixences habituals dels consellers per a explicar les línies generals dels comptes en els seus departaments entre els dies 24 i 28 de febrer. Així, la lògica indica que el projecte de llei hauria de ser depositat en les Corts la setmana anterior.

Segons eixe full de ruta, el ple amb el debat a la totalitat dels pressupostos i de la corresponent llei d’acompanyament tindrà lloc el 12 i 13 de març, i el debat de les esmenes, 15 dies després, entre l’1 i el 3 d’abril. La votació del projecte de llei serà entre el 14 i el 16 d’abril, segons el calendari acordat.

Cal recordar que el Consell ultimava la presentació dels seus segons comptes, els primers elaborats en minoria després de l’eixida de Vox de l’executiu, quan la dana va sacsejar València. La catàstrofe va obligar la Generalitat a refer eixos pressupostos i entrar en 2025 amb els comptes de 2024 prorrogats. Encara que en un principi es va fixar gener com a data per a la seua presentació, finalment el pla s’ha retardat algunes setmanes respecte a l’inicialment previst.

Ara com ara, poc se sap d’eixos pressupostos. Sense Vox en el Consell, Carlos Mazón no té garantit que vagen a tirar avant, si bé la Generalitat ha repetit per activa i per passiva que les necessitats de la dana es cobriran amb comptes nous o sense.

La vicepresidenta i portaveu Susana Camarero va assegurar la setmana passada que el PP treballava tant en les conselleries com en les Corts per a recaptar suports als seus comptes, si bé en l’esquerra neguen cap contacte al respecte.

