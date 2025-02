La Copa de 2026, punt de partida

“El torneig anirà prompte a València, tenen un pavelló molt bo per descobrir i complix com a ciutat, tindria una zona fan espectacular, un gran pavelló i un gran equip”. Amb estes paraules de José Miguel Calleja, director general de l’Associació de Clubs de Bàsquet (ACB), el passat 26 de setembre, es tornava a posar en el focus el que era ja un secret a veus, que la Copa del Rei arribaria a València quan estiguera disponible el Roig Arena.

Ara bé, encara que l’arribada de la Copa a València en 2026 es donava per fet des de fa temps, en la Generalitat Valenciana hi ha la voluntat d’intentar tancar un acord per més anys, a l’estil del que van fer amb la Copa Davis anys arrere, quan van firmar un acord per cinc anys. Una opció que està sobre la taula en les negociacions amb l’ACB, però que no està tancada davant de les dificultats que planteja per a l’organització del torneig pel fet de tindre més ciutats candidates per als següents anys i a l’espera de conéixer la reacció dels clubs a una decisió que garantiria a un d’ells participar en la Copa diversos anys seguits en qualitat d’amfitrió, al marge de si aconseguira o no acabar la primera volta de la Lliga entre els huit primers.

“Converses obertes”

Sobre estes negociacions amb el Roig Arena com a teló de fons, l’ACB va assegurar ahir a SUPER, del mateix grup editorial que este diari, que “tenim obertes converses amb diverses seus per a la pròxima Copa del Rei, però no hi ha res tancat amb cap d’estes”. Bilbao n’és una, encara que l’arribada de la Copa a València en 2026 no ha de perillar, a l’espera de veure si aconseguixen convéncer l’ACB de la idoneïtat de fixar la seua seu més anys a València, amb el nou Roig Arena i els avantatges de tindre les pistes d’entrenament de l’Alqueria també al costat.

El club, de moment, està a l’espera de notícies, ja que és una negociació que porta la Generalitat i a la qual correspondria pagar el cànon, superior als 1,5 milions en la present edició de Las Palmas, encara que en este cas no és un contracte plurianual.

Fonts de la Generalitat van assegurar també a SUPER que no hi ha res tancat encara amb l’ACB, però sí que hi ha interés per un esdeveniment de gran retorn econòmic que reunix cada any els huit millors equips a mitjan temporada, amb un desplaçament massiu de les seues respectives aficions. La negociació continua en marxa.

Suscríbete para seguir leyendo