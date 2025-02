Diana Morant: “A mi ningú em va posar a dit i jo no posaré a dit a ningú”

Mentres posa per a l’entrevista, un home demana saludar-la. “Van coneixent-la més, es nota a València”, diuen del seu equip. És dilluns, i Diana Morant afronta el seu segon mandat al capdavant del PSPV, un partit que ella mateixa admet “més Diana Morant” després del XV Congrés, del qual a penes han passat unes hores. Però l’agenda no dona treva i a la reunió amb experts per a reconstruir les zones afectades per la dana se suma la primera reunió de la nova direcció del partit i en l’horitzó apareixen els congressos provincials.

Ix satisfeta del congrés?

Molt satisfeta perquè ha vingut a consolidar l’alternativa real al problema real dels valencians, que és el seu president, Carlos Mazón, i eixa coalició negacionista. I som l’alternativa real perquè som el Partit Socialista de sempre i ells són el Partit Popular de sempre, els que, davant d’una crisi, sempre responen mentint. Si fa un any, el projecte socialista era important, ara ho és més. Eixim d’un congrés en el Palau de Congressos preparats per a entrar al Palau de la Generalitat.

L’executiva és la que tenia al cap fa una setmana o s’ha mogut molt?

Els vaig oferir tant a Alejandro Soler com a Carlos Fernández Bielsa seguir i la seua resposta va ser negativa. A partir d’ací, hi havia escenaris diferents, però més enllà dels noms concrets, l’important d’una executiva és que representem tota una voluntat conjunta de tornar a facilitar que hi haja un govern de progrés en la Generalitat.

“A Sánchez l’haurien criticat igual si haguera anat a la zona zero: dirien que anava a la foto”

Considera que és una executiva més seua, sense tants equilibris?

És més meua en el sentit que ja fa un any que soc secretària general i entenc més el partit. Tota la gent que està en l’executiva venia potser de corrents distints, i ara ja les puc considerar d’un projecte de Diana Morant.

Li sembla normal que el president del Govern d’Espanya no haja estat en la zona zero encara, més enllà de la visita del 3 de novembre, que va acabar com va acabar?

Una visita del president del Govern comporta molts elements de seguretat i fan que els servicis d’emergència no estiguen a on han d’estar. Al president del Govern se li hauria criticat igual, si haguera vingut i si no, l’haurien criticat per vindre a fer-se la foto. El Govern d’Espanya és present a través dels servicis públics i a través dels ministres que hem estat permanentment. Jo he fet multitud de visites als municipis sense anunciar-les.

Eixes visites sense anunciar no són una anomalia d’esta catàstrofe? Feijóo també ho va fer.

És diferente, perquè Feijóo va fer coincidir la seua visita amb la seua no assistència a un acte en el qual el Govern d’Espanya començava la celebració dels 50 anys en llibertat i democràcia (per la mort de Franco), ens va utilitzar com a excusa. Jo soc ministra del Govern d’Espanya i tinc 150 investigadors que estan treballant ací des del primer dia.

L’han acusada de no haver estat suficientment implicada en la gestió de l’emergència.

Quan Mazón va anunciar no sé quantes comissions i va demanar no sé quants ministres per a treballar al comandament dels consellers, a mi no em va sol·licitar, o bé perquè no li venia bé la ciència o bé perquè no li venia bé jo. No es pot no demanar involucrar-me en els treballs amb el Consell i dir que no estic involucrada. És injust.

De totes maneres, reconeix algun error per part del Govern en la gestió de la catàstrofe?

Errors de segur que en cometem tots i tots els dies. Però d’eixes grans preguntes de què va passar el 29 i per què la gent no estava avisada, he de dir que, en comptes de llançar excuses cap a fora, com fa el president de la Generalitat, sabent que té la competència en emergències, jo el que vull és ser presidenta de la Generalitat i assumir la responsabilitat. Jo no estaria en El Ventorro.

Diana Morant, durant l’entrevista amb Levante-EMV / JM López

No va haver-hi una apagada de les entitats que depenien del Govern durant unes hores eixe dia?

Pel que jo sé, apagada n’hi va haver en el Cecopi i es va deixar el Govern d’Espanya fora durant una hora. Això és una apagada. D’altra banda, apagada? És que només calia encendre la televisió per a saber el que estava passant. Vull saber quantes telefonades va rebre el 112 i des de quina hora. Ací, els màxims responsables no hi eren perquè no es van prendre les coses seriosament.

Creu que les ajudes no estan anant amb la celeritat desitjada?

No estan anant amb la celeritat que ens agradaria. I, encara que estem anant deu vegades més ràpid que en altres crisis, compartim eixa ansietat amb els veïns; volem que arriben com més prompte millor, però no perquè ho diga Mazón, sinó perquè és el que hem de fer.

Quan va parlar amb Carlos Mazón per última vegada?

Fa poc vam coincidir en un acte, però parlar amb tranquil·litat, des del dia 2 de maig de l’any passat que em va convocar al Palau.

JM López

Estaria disposada a reunir-se amb ell si li telefona?

Mazón sap que si em telefona, jo sempre treballaré amb lleialtat institucional. Si em convoca, aniré.

Mediarà en una comunicació entre el president de la Generalitat i el del Govern?

Les converses entre presidents han estat des del primer dia. La voluntat de coordinació del Govern d’Espanya és absoluta. Una altra cosa és que quan escolte el president de la Generalitat expandir notícies falses i mentides, per exemple en les ajudes, nosaltres contestem. Coordinació per al treball, però també contundència per a contestar les mentides.

Continua pensant que la moció de censura a Mazón no és una bona idea?

És un plantejament que va fer Compromís i nosaltres tenim un altre que és oferir a Feijóo els vots socialistes per a destituir Mazón. Encara que presentem una moció de censura, no tenim els vots suficients. El que hem de fer és el nostre treball d’oposició per a denunciar la ineficàcia i la negligència de Mazón en la crisi i en la reconstrucció.

“Apagada el 29-O del Govern? Només feia falta encendre la televisió”

Creu que hi haurà eleccions autonòmiques abans de 2027?

Un avançament electoral dependrà del PP i de Vox i de qüestions més partidistes que de respondre a un clam social que existix. El PP i Vox aniran fent enquestes i, a partir d’ací, decidiran. Però ara les enquestes no li ixen.

Creu que el candidat del PP serà Carlos Mazón?

No ho sé. Veient com l’aplaudixen, és que estan molt contents amb la seua gestió i haurien de tornar a presentar-lo. Si no el presenten, seria un reconeixement del PP de la seua negligència per haver aguantat un president malgrat que no haurien d’haver-ho fet.

Preveu continuar com a ministra fins a la convocatòria d’eleccions a la Comunitat Valenciana quan seria candidata o la idea és deixar el càrrec abans?

Si demà convoquen eleccions, la meua prioritat és la Comunitat Valenciana, que no li quede a ningú, cap dubte. És la primera experiència en el PSPV i en qualsevol partit ací en què la secretària general és, a més, ministra i és una experiència que està sent útil perquè es dona la casuística que soc alternativa i govern alhora i que quan aprovem apujar les pensions o un mecanisme per a salvar els treballadors de Ford estic com a secretària general i ministra en el Consell de Ministres.

La contrapartida és que no està en el dia a dia de la política valenciana dels pactes.

Què és el dia a dia de la política valenciana? Discutir amb Mazón en les Corts? Em sent absolutament representada pel grup parlamentari i la coordinació és màxima. Però és que crec que es poden fer les dos coses i que és molt evident també per a la ciutadania que així coneixen la capacitat de gestió del Govern d’Espanya i que oferisc jo dins d’eixe projecte col·lectiu.

JM López

Una imatge que s’oferix de vosté és que és una delegada de Sánchez a la C. Valenciana.

Em sent molt orgullosa de ser ministra del Govern de Pedro Sánchez. Cada vegada que diuen això situen Pedro Sánchez com l’enemic dels valencians i ara el Govern d’Espanya està sent el govern dels valencians per l’absència de la Generalitat.

Tornant al tema orgànic, creu que el secretari general ha d’implicar-se en unes primàries provincials?

Qui isca triat o triada de qualsevol dels processos provincials tindrà el meu absolut suport, perquè serà una elecció democràtica. Tan democràtic és que hi haja primàries com un acord previ a les primàries, com un acord posterior a les primàries.

Li agradaria que no hi haguera una candidatura alternativa en la província de València al secretari general Carlos Fernández Bielsa?

La meua capacitat d’actuació era fins a este cap de setmana. Jo en el meu congrés els vaig proposar a Carlos Fernández Bielsa i a Alejandro Soler llocs en la meua executiva, però em van dir que no. Ara arriben els processos provincials, que són processos interns i democràtics. No li diré a cap company que no té la legitimitat de presentar-se a un procés congressual; a mi ningú m’ha posat a dit i jo no posaré a ningú a dit.

I li preocupa la imatge que es pot donar de pugna en un moment tan sensible en la província afectada per la dana?

Els companys saben de la responsabilitat que tenen, que és una qüestió orgànica, i no pot traslladar-se cap a la societat com una debilitat ni com un problema del Partit Socialista.

Fa un any, quan vosté va ser designada, també hi havia aspirants i, en eixe moment, es va considerar que era millor un acord.

Mai se m’ha reconegut, però jo vaig arribar a un acord.

“Si el PP no presenta Mazón a les eleccions serà reconéixer que ha mantingut un negligent en la Generalitat”

S’ha dit que va ser Ferraz.

Sempre s’ha dit que era Ferraz, però jo vaig aconseguir l’acord. Va ser un acord honest, en el qual jo decidia seguir cap avant i els altres dos companys feien un pas arrere. Si no hagueren volgut, no hi haguera hagut acord.

Assumix que, si Fernández Bielsa guanya en les hipotètiques primàries en la província de València, es dirà que vosté ha perdut?

Bielsa i jo hem parlat i m’ha traslladat que es presentarà, que passe el que passe treballarà per a mi i jo li he traslladat que passe el que passe, tindrà el meu suport perquè és un gran alcalde.

Li va molestar ahir que un alcalde pròxim a Bielsa no la saludara quan va pujar a l’escenari com a membre de l’executiva?

No sé qui no em va saludar.

Espera que el sector de María José Salvador i Ernest Blanch presenten una alternativa al líder a Castelló, Samuel Falomir?

Jo no li diré a cap company que no té la legitimitat de presentar-se. El que desitge és que vagen molt bé, que la militància se senta representada i que l’endemà tots treballem perquè el PSPV guanye més ajuntaments, més diputacions i la Generalitat.

Com valora l’eixida de Rubén Alfaro de l’executiva i la seua intenció de presentar-se?

No em pronunciaré perquè no hi ha candidats oficials. Però igual que li he dit que Bielsa és un grandíssim alcalde, dic que Alfaro és molt bon alcalde i, a més, és amic i li desitge el millor.

Per què ha trencat la tradició que el president del PSPV siga alacantí?

No era conscient que estava trencant una tradició. La meua idea era que Alejandro Soler continuara, però em va transmetre que preferia centrar-se en les responsabilitats que té a Ferraz. Se’m va ocórrer llavors que, per mèrits i per simbolisme, José María Ángel representa el que el PSPV és: un partit que estem quan la ciutadania ens necessita.

De quina manera explica la continuïtat d’Ángel Franco com a responsable de mobilització?

De la mateixa manera que el vaig triar la primera vegada. Ángel Franco, igual que altres veus com Jesús Ros, són veus que este partit ha d’escoltar per la seua experiència i per la seua capacitat d’anàlisi.

La identitat del PSPV està en perill en esta nova etapa d’estar alineat amb el PSOE?

El PSPV té una identitat pròpia federal que ni està desapareguda ni diluïda. Defendre un millor finançament per a la Comunitat Valenciana, per exemple, i alhora defendre el Govern de Pedro Sánchez i el PSOE no està renyit una cosa amb l’altra.

El PSOE hui no és centralista?

El Partit Socialista és un partit federal que aspira encara a construir una Espanya més federal.

Canvia alguna cosa en el finançament autonòmic que la ministra d’Hisenda siga la líder del PSOE andalús?

La ministra i vicepresidenta és eixa dona que ha alçat la mà de manera que ha permés un finançament extraordinari a tots els territoris en la pandèmia i en la crisi d’Ucraïna. Este és el govern que més ha garantit el finançament de les comunitats autònomes. Ara hi ha convocat un consell de política fiscal en el qual se sotmetrà la proposta de la condonació de deute a les comunitats i estic més que confiada amb el fet que este Govern abordarà un nou sistema de finançament. El que jo no sé és què proposa el Partit Popular.

En finançament proposen un fons de compensació per als territoris pitjor finançats. Està d’acord el Govern o el PSPV?

El PSPV defén el mateix que Ximo Puig defenia en la seua acció de govern, el que no pot ser és practicar la hipocresia fiscal. No podem estar demanant-li al Govern d’Espanya que ens transferisca més diners de la caixa comuna i alhora aportar menys diners perquè li perdonem els impostos als rics.

Parlem de noms que han sigut molt importants en el socialisme valencià. José Luis Ábalos. És passat?

Absolutament. El PSOE està valorant la seua baixa permanent de militància i jo formava part de l’executiva que va prendre la decisió.

L’altre nom, Jorge Rodríguez. Obrirà una via de diàleg personal amb ell per a impulsar una moció de censura en la Diputació de València?

Hi ha una via de diàleg personal oberta, Jorge Rodríguez i jo parlem i hem parlat. Però si la pregunta és si oficialment el PSPV ha obert una via de diàleg per a negociar la Diputació de València, no. Són dos esferes distintes.

I seria recomanable eixa segona via?

La secretaria general del PSPV aspira al fet que governem com més institucions, millor. I l’aspiració del Partit Socialista és governar la Diputació de València en la pròxima legislatura, segur. I si podem abans, doncs millor.

Suscríbete para seguir leyendo