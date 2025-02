Els majors de 65 anys podran rebre la renda valenciana d’inclusió

Quan una persona que cobrava la renda valenciana d’inclusió (RVI) complia 65 anys, deixava de percebre esta ajuda, ja que la norma incloïa com a requisit indispensable l’edat per a accedir a la prestació. L’avantprojecte que ha dissenyat la Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Vivenda modifica les regles del joc i elimina com a requisit l’edat màxima dels qui poden percebre la prestació. “La nova llei elimina el límit dels 65 anys, a fi de garantir que cap persona major es quede desprotegida. Abans, complir eixa edat implicava tràmits nous, amb riscos i incertesa. Ara, qualsevol major de 65 anys podrà continuar percebent l’RVI sense obstacles ni sol·licituds addicionals. No hi ha límit, només una edat mínima, que són els 23 anys”, explica a Levante-EMV el director general d’Inclusió i Cooperació al Desenrotllament, Pedro Carceller.

I és que el requisit de condicionar l’ajuda a l’edat màxima va ser un aspecte criticat en la llei que va dissenyar i va impulsar el Botànic l’any 2017. En primer lloc, perquè a mesura que es va ampliar l’edat de jubilació es va obrir una bretxa entre els qui complien els 65 anys, però encara no podien cobrar la pensió de jubilació, i, en segon lloc, perquè hi ha pensions que tampoc garantixen poder viure amb dignitat, que era (i és) la filosofia d’esta llei.

Ara bé, els majors de 65 anys també haurien de realitzar un itinerari adaptat a les seues circumstàncies, ja que tots els beneficiaris han de comptar amb un pla d’atenció individualitzat (PAI), és a dir, amb un pla a seguir dissenyat pels professionals de servicis socials segons les seues característiques. “La principal novetat és que es pot compaginar l’RVI amb un treball, la pensió, l’atur, altres ajudes… Es tracta d’adaptar l’itinerari a cada circumstància. A una persona jubilada no se li marcarà cap treball, però sí que se li pot instar a acudir o participar en determinades activitats que li poden resultar beneficioses anímicament o sanitàriament… Així, a més, es porta un control des dels servicis socials que deixen arrere el treball burocràtic per a centrar-se en l’acompanyament de les persones i a estudiar i pal·liar les seues necessitats, que és el que han de fer”, afig Carceller.

Un control sistemàtic davant de cada canvi

Permetre que l’ajuda siga compatible amb altres ingressos implica un control que la direcció general durà a terme mitjançant una ferramenta informàtica que estan dissenyant en l’actualitat. “Estem treballant en un aplicatiu de gestió des de novembre de 2023. L’objectiu és que esta ferramenta elabore una revisió periòdica i mensual de manera que cada canvi el veiem mes a mes. Això ara no existix, així que, amb esta nova prestació, hem dissenyat també la millor ferramenta amb un aplicatiu de gestió perquè tot funcione de manera correcta. La principal diferència és que, amb l’actual llei, l’aplicatiu informàtic es va desenrotllar després del text legal. Nosaltres ho hem fet alhora perquè s’ajuste a la realitat i al que volem aconseguir. Nosaltres, des de novembre del 2023, estem treballant en el text de la norma i en l’aplicatiu de gestió de manera que, quan la llei s’aprove i es pose en marxa, la ferramenta ja estiga testada i en funcionament”, explica el director general d’Inclusió i Cooperació al Desenrotllament, Pedro Carceller.

Una ajuda compatible amb altres ingressos

Així, doncs la nova llei (i el seu aplicatiu informàtic de gestió i control) permetrà que les persones beneficiàries puguen percebre l’RVI mentres desenrotllen activitats laborals, “amb la qual cosa s’elimina la disjuntiva entre rebre suport social i accedir a l’ocupació”. A més, incorpora incentius a l’ocupació, ja que introduïx mesures que afavorixen la incorporació al mercat laboral i reforcen la transició cap a l’autonomia econòmica. A més, també fomenta els itineraris d’inclusió social “perquè la nova regulació prioritza l’acompanyament personalitzat per a ajudar les persones a superar l’exclusió a través d’estratègies adaptades a les seues necessitats”.

