L’atur a la Comunitat Valenciana puja en 3.000 persones després de la fi de la campanya nadalenca

Seguint amb el que sol ser habitual per al primer mes de l’any després del final de la campanya nadalenca, l’atur va tindre un repunt en gener a la Comunitat Valenciana. És el que reflectixen les últimes dades que ha donat a conéixer este dimarts el Servici Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), que assenyalen que, entre els 31 primers dies d’este 2025, l’autonomia va augmentar en 3.078 persones el seu nombre d’aturats. Una realitat, equivalent a una alça respecte al tancament de 2024 de menys de l’1 %, que deixa el volum total d’aturats a la Comunitat en 318.581 ciutadans.

Per sectors, va ser el dels servicis —que engloba activitats com el comerç o el turisme, algunes de les que més impulsen l’ocupació amb les festivitats— les que més persones van sumar a estes xifres d’aturats, amb 4.645 persones. També van créixer els aturats en el sector primari (+136), però no així en la indústria —a on va caure en 330 persones, la construcció (-431) o aquells que no tenien una ocupació prèvia, que cauen en 942 persones.

Això sí, malgrat esta alça de la desocupació, si es mira la situació respecte a l’inici del 2024, la dada resulta marcadament positiva. No en va, respecte a fa 12 mesos, la Comunitat Valenciana ha vist rebaixat el nombre d’aturats un -3,13 %, o, cosa que és el mateix, en més de 10.000 aturats.

