Alumnat de l’IES de Catarroja arrepleguen firmes en contra del trasllat a Mislata i Picassent

Tres mesos després de la riuada, molts alumnes de l’Horta seguixen sense poder tornar als seus col·legis afectats per la dana i romanen reubicats en altres centres, amb problemes afegits als d’estar ja fora de la seua ubicació actual.

L’alumnat de Batxillerat de l’IES Berenguer Dalmau de Catarroja està reubicat en La Florida, mentres que els de l’ESO seguixen en modalitat en línia, ja que van rebutjar traslladar-se a un altre municipi en torn de vesprada, ja que els perjudicava la conciliació amb altres activitats extraescolars.

Se suposa que en gener s’havien de traslladar als barracons que s’anaven a instal·lar en l’IES, però la Conselleria acaba d’adjudicar-los ara per 2.690.526,63 euros i no estaran a punt almenys fins a Pasqua. Mentres, des d’Educació s’està ultimant la ubicació de l’alumnat d’este centre de Catarroja en torn de matí en altres centres fins que puguen traslladar-se a les aules provisionals. Així, 1r i 2n d’ESO se situaran en un centre de Picassent i 3r, 4t d’ESO i Batxillerat en un centre de Mislata, amb servici de transport per a l’alumnat i el professorat que ho necessite.

L’IES Berenguer Dalmau de Catarroja, greument afectat / Germán Caballero

Una cosa que rebutja l’alumnat de Batxillerat, que, de fet, està arreplegant firmes, per a poder mantindre’s en La Florida fins que estiguen a punt els barracons, “així l’ESO sencera podrien anar a Mislata junta, i no ser dividits, i per a nosaltres seria millor no canviar de professorat i romandre a Catarroja”.

També assenyalen la pèrdua de temps en els trasllats, amb l’autobús noliejat per Conselleria: “Es calcula que perdrem aproximadament dos hores diàries només en desplaçaments, ja que hauríem d’agafar l’autobús a les 7 i arribar a casa al voltant de les 15 h, o fins i tot a les 16 h, a penes ens quedaria temps per a dinar, descansar i començar a estudiar cap a les 17 h, una situació especialment complicada per als qui compaginem els estudis amb activitats de conservatori o esport d’elit”.

També estan traslladats “i agraïts” els alumnes del col·legi Platero y Yo d’Aldaia en el Cremona d’Alaquàs. En este cas, és l’Ampa qui ha denunciat alguns problemes davant de la Conselleria.

Carta a Educació

Així, en un escrit remés a la Conselleria d’Educació, les famílies demanen que els alumnes accedisquen al centre d’estudis en la mateixa hora que entren tots els xiquets, amb totes les hores lectives que marca la llei i poder garantir una educació bàsica i de qualitat. “Estan perdent hores lectives tots els dies, començant les classes una hora més tard, a causa de la falta d’autobusos i l’horari diferent”.

Benvinguda del Cremona d’Alaquàs a l’alumnat del Platero y Yo d’Aldaia / L-EMV

També exigixen que s’oferisca un servici d’extraescolars que permeta, tal com està establit en l’aprovació de la jornada contínua, que es puga conciliar la vida familiar de tota la comunitat educativa.

Finalment, les famílies demanen que en la possible tornada al Platero y Yo en abril, “es garantisca a les famílies, per escrit i a través de la direcció del centre, que s’ha revisat i es complixen les mesures de seguretat i sanitàries segons la legislació vigent”.

