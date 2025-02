Arranca a Torrefiel el pla per a crear 8.000 places d’aparcament en solars

El PP de María José Catalá va concórrer a les eleccions municipals de 2023 amb quatre propostes relacionades amb la falta d’aparcament a València: habilitar més de 8.000 places d’estacionament públic en 15 barris de la ciutat, impulsar la rehabilitació de l’aparcament públic de la plaça Joan de Vila-rasa, crear aparcaments dissuasius en la perifèria i reposar, en el mateix àmbit d’influència, qualsevol plaça suprimida en una actuació urbanística. L’anomenada regla 1-1. Els populars prometien així posar fi, o almenys moderar, a la deambulació infinita —exasperant— entre els carrers de la ciutat a la caça d’una plaça lliure.

De les quatre promeses, la primera tal vegada és la més rellevant. Les 8.000 places públiques. No obstant això, han passat 20 mesos des d’aquell 28M i el nou executiu de Catalá —al qual més tard es va sumar Vox— ha creat o anunciat poc més de 600 estacionaments, lluny de l’objectiu fixat inicialment. En setembre va suprimir un carril per sentit en l’avinguda de Tarongers per a crear 382 estacionaments en línia, cosa que alleujava d’alguna manera el caos al voltant de Mestalla en dia de partit. Més tard, quan es va estrenar la conversió en zona de vianants de l’avinguda de la Malva-rosa, va anunciar que el barri marítim comptaria amb unes 90 noves places de pàrquing, la mitat en l’avinguda mateixa i l’altra mitat en un solar situat en Isabel de Villena, a fi de compensar d’esta manera la pèrdua d’estacionament i responent a una de les grans demandes del veïnat.

Són aproximacions al pla, però va ser ahir quan verdaderament va arrancar el projecte de l’Ajuntament amb la premissa que marcarà els pròxims mesos: asfaltar solars erms. Encara que en algun moment es va parlar també dels aparcaments en altura, com el que s’alça ja en el complex esportiu i d’oci Roig Arena, la fórmula preferida del consistori implica revisar totes les parcel·les municipals o privades amb les quals es poguera aconseguir algun conveni per a tindre aparcaments provisionals. El nou pàrquing públic de Torrefiel, inaugurat ahir per l’alcaldessa mateixa, n’és l’exemple perfecte.

Este aparcament situat en un solar pròxim a la plaça de Sant Jeroni té 157 places —cinc d’estes per a persones amb mobilitat reduïda— repartides en un terreny de 4.000 metres quadrats després d’una inversió de 133.880 euros. En una aposta per la sostenibilitat, la constructora ha reutilitzat part del material extret de les obres en el mercat municipal de Torrefiel i, en lloc d’embornals, ha instal·lat rases drenants en dos laterals que arrepleguen l’aigua de la parcel·la en pendent.

Nova prioritat

“Esta és una de tantes intervencions que estem planificant en solars que estan en males condicions”, va explicar ahir l’alcaldessa. “Teníem dos compromisos electorals, el primer l’hem pràcticament complit al cap d’un any i mig de gestió, que eren les 1.000 vivendes protegides, i el segon, l’aparcament, estem veient com arribar a eixe objectiu”, va afegir Catalá. Sobre la promesa de 8.000 places d’estacionament públic, si eren o no viables considerant el ritme de creació actual —porten un 7,8 %—, l’alcaldessa va insistir en la mateixa idea: “L’objectiu és totalment viable i el farem. Enguany ens hem centrat en la vivenda, però ara la segona fase és el tema dels estacionaments. Esta és la primera de moltes que ja estem planificant, el nostre model de ciutat és clar, hem de cuidar el veí i la qüestió del pàrquing era un problema”, va resoldre, movent la prioritat del seu executiu de la vivenda a l’estacionament públic.

Dins d’este model busquen solució altres alternatives a debat com la substitució de la zona verda per una altra taronja amb aparcament de rotació o la tornada del pàrquing nocturn en el carril bus, les dos allunyades de la política de mobilitat concebuda pel Rialto.

L’Ajuntament costejarà el pàrquing en altura del Cabanyal Un dels barris amb més urgència d’aparcament públic és el Cabanyal, el problema crònic del qual es veu agreujat per la condensació de turistes en la zona. El Pla especial del Cabanyal preveu un aparcament en altura que, tal com va avançar Levante-EMV, s’ha acabat menjant un edifici d’apartaments turístics, de manera que l’Ajuntament estava buscant fórmules per a compensar esta dotació. Finalment, haurà de costejar les obres pels seus propis mitjans. L’alcaldessa va descartar ahir que es licite la concessió, atés que “és un projecte costós i és molt difícil que una empresa externa assumisca els costos d’estos aparcaments en altura”. De fet, el consistori ja està valorant com finançar este projecte a mitjà termini en un dels quatre pàrquings en altures previst pel PAC, concretament el que es troba en una parcel·la d’uns 2.100 metres entre els carrers Felipe de Gauna i Sánchez Coello. L’estudi tècnic encarregat per la Regidoria de Mobilitat per a esta dotació va determinar que la millor proposta era alçar un aparcament amb rampes d’accés i fabricat in situ. La proposta de pàrquing, si es troba en la forqueta d’entre 260 a 275 places, exigirà a l’Ajuntament una inversió d’uns 5 milions.

