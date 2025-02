Comença una Volta a la Comunitat Valenciana de molta visibilitat

La Volta a la Comunitat Valenciana Gran Premi Banc Sabadell comença hui la seua 76a edició i pedalejarà fins diumenge en una Volta molt que serà molt especial per a tots els valencians i les valencianes. Sobretot per als que van patir les conseqüències de la dana, ja que homenatjarà els municipis afectats per tal que la societat no s’oblide de València tres mesos després de la tragèdia.

En qualitat de la primera gran prova per etapes del calendari ciclista a Europa, la ronda tindrà un recorregut de 665 quilòmetres en dos etapes de mitja muntanya, una en alta, una altra crono per equips i, per a acabar, l’última “carrera”, que tindrà el port de València com la destinació final.

No obstant això, l’especialitat de la present edició residix en la permanència de les localitats assotades pel temporal després de l’esforç realitzat per totes les parts. Abans del fatídic 29 d’octubre de 2024, es van pactar les eixides tant d’Algemesí com d’Alfafar i el pas per Benetússer, Massanassa, Catarroja, Albal i Beniparrell, totes arrasades per la dana.

Malgrat això, els municipis van posar-ho tot de la seua part i més per conservar el recorregut, igual que l’organització va decidir no només mantindre el seu full de ruta malgrat les conseqüències del temporal, sinó que va ajudar i va treballar perquè així fora.

A més, l’esdeveniment suposarà un escenari de visibilitat pel fet que volen que es consciencie la gent que continua fent falta ajuda, llançant, al seu torn, el missatge de recuperació i d’esperança. De fet, tots els líders de les diferents carreres portaran imprés el nom de les localitats afectades. Una sèrie de circumstàncies que fa de la Volta a la Comunitat Valenciana una edició especial.

Fins a dènou equips

En el pla esportiu, participaran un total de dènou equips, nou dels quals de categoria World Tour. El més destacat passa pel debut de Pablo Castrillo, la revelació de l’última Volta a Espanya, amb l’elàstica de Movistar, mentres que hi haurà altres competidors de renom com Carlos Rodríguez (INEOS Grenadiers), Pello Bilbao (Bahrain-Victorious) i el campió mundial en ruta sub-23 Iván Romeo (Movistar).

En el pla internacional, l’actual campió, Brandon Mc Nulty (UAE Emirates XRG), serà present, igual que Aleksandr Vlasov (Red Bull-BORA-hansgrohe), que va guanyar la general l’any 2022. Joao Almeida (UAE Emirates XRG), Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious), Jonathan Milan (Lidl-Trek), que va guanyar tres etapes de l’últim Giro, i Ben O’Connor (Jayco AlUla), que va ser segon en la passada Volta a Espanya i ha guanyat etapes en les tres grans, seran, entre d’altres, els participants d’una Volta a la Comunitat Valenciana que recupera la contrarellotge per equips. La crono de la primera etapa tindrà una distància de 34 quilòmetres i serà des d’Orihuela fins a la platja d’Orihuela.

