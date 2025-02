La Comunitat Valenciana triplica la seua capacitat fotovoltaica en un any

La Comunitat Valenciana ha triplicat la seua capacitat fotovoltaica en un any. L’Administració ha autoritzat, en 2024, un total de 56 plantes fotovoltaiques amb una potència agregada de 1.539,2 MW. Els parcs solars que estan actualment connectats en les tres províncies valencianes tenen una potència de 469 MW. Les noves plantes acosten l’objectiu del Consell d’arribar els 6.000 MW de potència fotovoltaica en 2030 per a complir els objectius de descarbonització marcats per la Unió Europea.

La major part de la potència autoritzada, 863,3 MW, va correspondre a permisos tramitats per la Generalitat, que és la competent per a les instal·lacions de menys de 50 MW. Això situa l’executiu valencià com la quarta administració autonòmica que més potència va autoritzar per a construcció en 2024, per darrere dels governs d’Aragó, Catalunya i Castella i Lleó. Mentres, el Ministeri per a la Transició Ecològica, responsable de tramitar els projectes majors, va concedir autorització per a 675,9 MW, segons un informe de l’Observatori d’Energies Renovables de Fòrum Sella, elaborat per Opina 360, que arreplega les dades dels butlletins oficials de l’Estat i de les comunitats autònomes tant del quart trimestre com del conjunt de l’any.

La Comunitat Valenciana va aconseguir col·locar-se com la sexta comunitat del país amb més volum d’energia renovable autoritzada a l’any. I ho va fer gràcies a l’energia fotovoltaica, que va acaparar la totalitat dels projectes que van entrar en fase de construcció. En el conjunt del país es van atorgar permisos per a 26.159,2 MW, el 85 % d’estos de tipus fotovoltaic.

Parc fotovoltaic al costat d’una planta eòlica / Levante-EMV

Avanç

“Espanya ha de continuar avançant a un ritme molt alt en la implantació de renovables si vol complir els seus objectius de transició ecològica. Per això resulta molt important que comunitats fins ara més ressagades en el desplegament, com la Comunitat Valenciana, recuperen terreny i s’incorporen a la dinàmica general”, assegura el director d’Opina 360, Juan Francisco Caro.

“Les renovables han demostrat enguany que no només són imprescindibles per a aconseguir la descarbonització del sistema elèctric, sinó que també representen un factor clau per a atraure projectes industrials rellevants. Aprofitar el potencial de generació renovable per a captar la demanda d’estes noves inversions suposa una gran oportunitat d’impuls industrial per a moltes zones del país. Per això, prompte començarà el debat autonòmic de generació i consum: l’energia es consumix allí a on es genera”, afig Caro.

Setze projectes rebutjats

D’altra banda, les administracions van declarar, l’any passat, la desestimació de 16 projectes de renovables a la Comunitat Valenciana, amb un volum total de potència de 408,3 MW. Quant a les raons per les quals van quedar descartats, més de la mitat de la potència (246,2 MW) va decaure per haver obtingut una declaració d’impacte ambiental desfavorable. La segona en importància va ser el desistiment dels promotors (103,2 MW), per davant de la caducitat al no haver superat les fites administratives en els terminis legals establits (50 MW) i la carència de permisos d’accés (8,9 MW).

En l’àmbit de l’emmagatzematge, al llarg de 2024, l’única novetat a la Comunitat Valenciana va ser l’exposició en informació pública d’un projecte de bateries per a hibridació amb fotovoltaica, amb una potència de 25,2 MW.

Suscríbete para seguir leyendo