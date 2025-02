Els municipis traslladaran instal·lacions destrossades per la dana que estaven en zona inundable

L’orde de subvencions del Ministeri de Política Territorial a ajuntaments i diputacions per a finançar la reconstrucció d’infraestructures municipals afectades per la dana estarà marcada per la flexibilitat. No només en els terminis o en l’entrega dels fons, sinó també en l’abast de les noves obres. Segons el punt 4.2 del decret, l’objectiu de les obres que es finançaran ha de ser la reparació o restitució de les infraestructures “a la seua situació preexistent”. Però també s’obri un altre escenari: desplaçar-les.

“També serà finançable la reconstrucció de les infraestructures, equipaments o instal·lacions i servicis en un altre espai físic diferent del de la seua ubicació preexistent, quan concórreguen circumstàncies tècniques justificades en la impossibilitat d’escometre les obres de reparació o restitució en el mateix espai físic o siga precís el seu desplaçament com a mesura de prevenció de catàstrofes naturals, i sempre que esta reconstrucció s’efectue amb característiques, qualitats i capacitats similars o equivalents a les preexistents”, assenyala el decret.

Paiporta, el municipi amb un grau més alt de devastació en el seu terme (rebrà 201 milions del Govern per a reconstruir instal·lacions municipals), ja ha decidit moure de posició alguns edificis. És el cas de la seu de la Policia local, en la carretera de Benetússer, apegada al barranc. Farà el mateix amb un edifici municipal en la vora del barranc, i que utilitzava l’associació de persones amb discapacitat Aldis. Els dos van ser arrasats. Segons explica a Levante-EMV el tinent d’alcalde, Vicent Císcar, es reconstruiran en altres terrenys, encara que, en el cas de la seu de la Policia Local, era una cosa que ja tenien al cap abans de la dana.

Es preveu que altres municipis seguisquen el seu exemple. L’alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, confirma que, atesa la possibilitat que obri l’orde, estudiaran també l’opció de traslladar servicis municipals que es troben en edificis en zona inundable i s’han vist afectats. Ho abordaran amb el Ministeri de Política Territorial, i amb Tragsa. Carlet, assenyala l’alcaldessa Laura Sáez, també estudia reubicar alguna instal·lació municipal del poliesportiu. Fins i tot moure uns metres un dels camins destrossats per la riuada del Magre.

Este assumpte, el de la reubicació d’infraestructures, va ser un dels que es van abordar en la reunió telemàtica que es va celebrar ahir entre la cúpula del Ministeri de Política Territorial i els alcaldes i tècnics dels 74 ajuntaments i la Diputació de València, que rebran més de 1.700 milions.

Visites als municipis

Els alcaldes es van reunir amb el secretari d’estat de Política Territorial, Arcadi España; la delegada de Govern de la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé; el comissionat per a la Reconstrucció després de la Dana, José María Ángel; el director general de Cooperació Autonòmica i Local, Rafael Briet, i representants de l’empresa pública Tragsa. La reunió d’este dimarts va servir per a exposar les particularitats del decret. El comissionat per a la dana i alts càrrecs del Ministeri de Política Territorial tenen previst dedicar les pròximes setmanes a visitar cada ajuntament per a analitzar les particularitats de cada municipi.

Es finançaran més de 370 infraestructures, que inclouen, entre d’altres, la reparació de 98 consistoris i centres municipals administratius, 58 biblioteques o centres culturals, 55 instal·lacions esportives, 45 escoles infantils, 40 centres de servicis socials o 16 mercats i llotges. A estes se sumaran, a més, les actuacions en la xarxa viària que siguen precises. Així, en total, es faran prop de 500 intervencions.

El total dels diners, com va contar este diari, arribarà als ajuntaments a partir del 3 de març. L’habitual en els projectes d’inversió finançats, com sol succeir amb els fons europeus, és que l’enviament dels diners es produïsca després de la certificació de les obres. Amb este enviament a compte, els ajuntaments guanyen liquiditat. Un responsable municipal recordava com a antecedent d’esta manera procedir el Pla E —també conegut com a Pla Zapatero—, que en 2008 va traspassar milers de milions als ajuntaments per a inversió pública. Els diners s’ingressaven en un compte restringit per a usar-se únicament per a pagar a les empreses, que cobraven així immediatament, per a tranquil·litat dels ajuntaments.

Enviament directe del 100 %

Segons una nota del Ministeri, el decret enviarà una sèrie de noves mesures que s’aplicaran en temps rècord. Entre estes, el Govern d’Espanya, a més d’assumir la totalitat del cost de les obres de reparació (amb caràcter ordinari s’assumia el 50 %), per primera vegada entregarà per endavant als ajuntaments el total dels costos.

Així mateix, “per a flexibilitzar el procés de reparació a les entitats locals, per primera vegada es permet que estes firmen un acord amb TRAGSA per a l’adjudicació i execució de les obres”, ha subratllat España, que també ha afirmat que “el Govern ha ampliat els terminis ordinaris en les diferents fases de la reparació per a garantir que els consistoris tinguen totes les facilitats possibles”.

Suscríbete para seguir leyendo