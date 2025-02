L’obra gràfica de Miró, Chillida, Sempere o Tàpies conquista la Galeria Benlliure

Miró, Chillida, Sempere, Tàpies, Genovés, Valdés, Carmen Calvo o Jaume Plensa són alguns dels grans noms de l’exposició “Graphic Work”, que la Galeria Benlliure de València inaugurarà este dijous 6 de febrer per a “oferir un recorregut per la riquesa i diversitat del llenguatge gràfic a través de peces exclusives”.

“Graphic Work és una celebració del llenguatge gràfic com a mitjà d’expressió artística, en què es destaca la seua riquesa tècnica, versatilitat i exclusivitat”, explica la galeria en un comunicat en el qual subratlla que l’exposició comptarà amb peces de figures icòniques com Manolo Valdés, les obres del qual fusionen el fet clàssic amb el contemporani; Juan Genovés, conegut per la seua representació única de les multituds com a símbol de resistència; i Eduardo Chillida, mestre de l’espai i la forma.

El recorregut continuarà amb la vibrant imaginació de Joan Miró, les textures profundes d’Antoni Tàpies i l’enginy conceptual de Carmen Calvo, creant un diàleg dinàmic amb la sensibilitat contemporània de Rafa Macarrón. També s’exhibiran obres de Jaume Plensa, amb la seua exploració poètica de la humanitat i el llenguatge; Eusebio Sempere, pioner de l’art cinètic a Espanya; i Joaquín Michavila, les composicions del qual equilibren geometria i sensibilitat cromàtica.

Completen la mostra els traços esquinçadors de Manuel Millares, la crítica social de l’Equip Crònica, i la iconografia contemporània de KAWS.

“L’obra gràfica és molt més que una tècnica artística, és una manera exclusiva d’accedir a l’univers creatiu dels grans mestres de l’art. Cada obra és el resultat d’un procés artístic que captura l’essència creativa de l’artista. Amb edicions limitades firmades, estes obres són actius d’alt valor, i una manera de posseir un fragment de la història de l’art”, assenyala la galeria.

