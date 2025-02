El ple de Sagunt abordarà el risc d’inundacions pel Palància

El risc d’inundacions en diverses zones de Sagunt tornarà al debat plenari a iniciativa d’Iniciativa Porteña (IP). Els segregacionistes, que ja van portar una moció en novembre sobre les amenaces de les pluges torrencials, se centren en esta ocasió en les possibles avingudes del riu Palància que estenen a tota la conca fluvial.

Referent a això, IP recorre al Pla d’acció territorial sobre prevenció del risc d’inundació a la Comunitat Valenciana (Patricova), concretament a les limitacions i condicions que imposa en sòl urbanitzable sense programar i en sòl urbà i urbanitzable amb programa aprovat.

Segons el portaveu segregacionista, Manuel González, “després del que ha passat en la zona sud de València durant la tràgica dana, hem d’analitzar detalladament el nostre municipi, perquè és conegut que, tant en les zones urbanes com per urbanitzar, hi ha perill d’inundacions per avingudes del riu Palància”, especialment “en un espai molt ampli del Port”.

Riuada de l’any 2000

En la seua moció, IP tira la vista arrere a la riuada de l’any 200, quan “es van aconseguir els 900 metres cúbics per segon (m³/seg) en el llit i va obligar a l’evacuació de diverses vivendes en la zona baixa. Segons els hidrogrames —afig González—, el que ha ocorregut té un període de retorn de 100 anys, però, molta atenció, perquè, en un període de 500 anys, pot donar-se una avinguda amb més de 2.300 m³/seg”.

El Grup Municipal d’Iniciativa Porteña / Daniel Tortajada

Este volum “es convertiria en una gran inundació, que es podria evitar prenent les degudes precaucions. Per exemple, per a evitar les afeccions en els barris dels Metalls i Pare Jaume, el PGOU establix un vial perimetral des del carrer Serra Javalambre fins al barri del Pare Jaume, alçant-lo 1,5 metres sobre el nivell actual. Estic convençut que, si eixa gran avinguda del Palància arriba, ens recordaran que eixa previsió era ací, sense que s’haja fet res en estos 30 anys”.

Col·laboració de la Generalitat

Els segregacionistes també apel·len al Pla d’acció territorial de la infraestructura verda del litoral (Pativel), que “va limitar les actuacions en els màrgens del riu, per la qual cosa qualsevol modificació haurà de comptar amb la Generalitat”. D’esta manera, des d’IP plantegen que “s’inicien les tasques per a donar més seguretat a les zones urbanes del municipi i que es plantegen les mesures antiinundacions necessàries abans d’escometre altres projectes urbans en zona inundable”.

Experts

Així, la proposta d’acord amb el ple preveu l’encàrrec a “experts en hidrologia” d’un estudi “les conclusions i possibles actuacions del qual es tractaran en la Comissió Informativa de Disseny Urbà, Ecologia i Infraestructures”. A més, l’Ajuntament de Sagunt “sol·licitarà a la Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori una reunió perquè els tècnics de la Generalitat ens indiquen fórmules de col·laboració per a sumar esforços en l’adopció de mesures per a minimitzar els riscos existents”.

