Raga es presenta a liderar el PSPV provincial amb la bandera de les comarques

La campanya de primàries en el PSPV de la província de València comença a agafar temperatura, si bé encara no s’han presentat oficialment els que s’espera que siguen els dos únics candidats: Carlos Fernández Bielsa, l’actual secretari general i portaveu socialista en la Diputació de València, i l’alcalde de Riba-roja i aspirant, Robert Raga, que se situa en l’òrbita de Morant, a qui va donar suport fa un any per a accedir a la secretaria general, quan va tindre l’oposició, precisament, de Fernández Bielsa.

Des de la candidatura d’este últim, precisament, s’ha llançat este dimecres el manifest Objectiu2027, en què s’assenyala, “no sense preocupació, les disfuncions manifestes entre l’estructura provincial i l’autonòmica”. El text, de quatre pàgines, subratlla els dos arguments més evidents de l’alternativa de Raga: l’alineament total amb la direcció autonòmica que encapçala la ministra Diana Morant, i una qüestió més filosòfica, la visió comarcalista del territori que connecta amb una part de l’ADN socialista.

“Volem alçar un moviment que torne a il·lusionar la militància de la província, una mobilització que col·labore en la construcció d’un futur millor per als valencians en 2027, amb Diana Morant com a presidenta de la Generalitat”, apunta el manifest.

“La província no és un fi”

Quin paper juga el PSPV provincial en este sentit? El manifest diluïx el paper de l’estructura provincial com a nucli de poder orgànic, en la lògica de les baronies, i el situa com una terminal al servici del PSPV per a recuperar la Generalitat. “La província no és un fi en si mateix; per a nosaltres, és un instrument crucial que ha de contribuir a l’èxit dels socialistes valencians en 2027. L’estructura provincial ha d’estar perfectament alineada i greixada amb els interessos de partit. La província no és una ambició, sinó un recurs essencial per a aconseguir l’Objectiu2027”.

El text de suport a Raga, si bé encara no ha fet públic els seus suports (la campanya no ha començat), està subscrit per un “col·lectiu ampli de militants, amb responsabilitats o sense estes, que anhelen contribuir des de la província” a eixe objectiu i que es constituïxen en plataforma.

Comarques vs província i picada d’ullet a Puig

El document aprofundix en la defensa de la visió comarcalista: “La defensa de les nostres comarques no es pot abordar com un tot homogeni. Conéixer-les profundament ens permet entendre la seua essència i les seues necessitats. Només així podrem liderar les respostes adequades. Només així construirem un projecte que, des de les comarques, contribuïsca a recuperar la senda de la via valenciana”, diu en el que pot entendre’s com una picada d’ullet al llegat de Ximo Puig, de qui Raga es considera com un candidat pròxim.

El PSPV de la província de València, finalment, ha d’actuar “com a element de coordinació entre les agrupacions i les comarques. Per això, des del primer moment, tota l’estratègia que emprendrem estarà en perfecta sintonia amb l’executiva nacional”.

