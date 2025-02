Sánchez demana a la UE fer un pas més contra Musk i impulsar les seues pròpies xarxes socials i buscadors

La “tecnocasta”, personificada per Elon Musk, s’ha convertit en una de les principals dianes de Pedro Sánchez. No tant pel que representen políticament, amb Musk com a mà dreta de Donald Trump, sinó per un model de negoci que, segons alerta, amenaçaria la democràcia i la sobirania europea. Enfront d’això, el president del Govern ha instat la UE a fer un pas més enllà i incrementar la regulació per a impulsar les seues pròpies xarxes socials i navegadors. “O seguim el rumb i ens deixem portar pel corrent o dissenyem i construïm tecnologia”, ha conclòs durant la presentació de l’Observatori de Drets Digitals.

Enfront de l’afebliment de la democràcia que atribuïx a la “tecnocasta”, “fomentant autoritarisme i odi”, amb una batalla geopolítica entre els EUA i la Xina, Sánchez ha reclamat entrar en la carrera amb navegadors propis, xarxes socials i servicis socials que usen codis oberts “i respecten els nostres valors”. “Tenim recursos i talent per a entrar en eixa carrera”, ha defés.

Una aposta a curt termini que ha combinat amb mesures més immediates centrades en la regulació per a posar fi a l’anonimat en les xarxes o la desinformació. En esta línia d’augmentar el control sobre els algorismes, el cap de l’executiu ha anunciat que el Govern dotarà de més recursos la CNMC “per a exercir de supervisió de les plataformes digitals”.

Abans fins i tot de la investidura de Trump, el president del Govern va posar en el focus la “internacional ultradretana, liderada per l’home més ric del planeta”, en referència a Musk. Un moviment, va dir, que “ataca les nostres institucions, atia l’odi i crida a fer costat als hereus del nazisme a Alemanya”. Sánchez es va alinear així amb total claredat amb el francés Emmanuel Macron, que prèviament havia advertit sobre l’auge d’una nova “internacional reaccionària”.

“Tecnocasta”

Sánchez ja va reclamar a la UE revisar i endurir la regulació per a accelerar la seua resposta als desafiaments per a la democràcia i la sobirania que representa el que ha anomenat “tecnocasta”. Més concretament, en el fòrum de Davos, va anunciar que portaria a la pròxima reunió del Consell Europeu una bateria de propostes per a frenar el poder de les xarxes socials en contra dels principis democràtics. Des de posar fi a l’anonimat en les xarxes socials fins a obligar-les a “obrir la caixa negra dels algorismes”, passant per fer que els seus propietaris assumisquen responsabilitats personals “si no complixen les regles” en les seues plataformes. En definitiva, actuar contra els “tecnomilionaris” que usen el poder de les seues xarxes socials per a minar la democràcia.

El ministre de Transformació Digital, Óscar López, va presentar l’Observatori de Drets Digitals propugnant un combat contra la desregulació perquè “afavorix la impunitat dels qui assetgen als nostres fills o roben als nostres majors”. “Cal regular per a protegir les persones”, va emfatitzar, a més de reconéixer que hi haurà grans resistències. No obstant això, va assenyalar que l’únic camí enfront del “caos” i els “abusos” implica garantir els drets digitals.

