Canet ja gestiona un pressupost rècord per damunt dels 13 milions

L’Ajuntament de Canet d’en Berenguer ja gestiona el seu pressupost per a este 2025, que ascendix a un total lleugerament superior als 13 milions d’euros, entre els quals s’inclou l’empresa municipal, Gestcanet. Després que el ple donara llum verda a estos comptes de rècord en desembre, la tramitació ha seguit el seu camí sense contratemps fins a l’anunci, fa un parell de setmanes, de l’aprovació definitiva, que marca la fita per a la posada en marxa de tots els mecanismes administratius de la hisenda local.

Ple de l’Ajuntament de Canet d’en Berenguer / Daniel Tortajada

Entre els ingressos previstos pel consistori caneter per a este exercici destaquen els 6,5 milions d’euros que espera recaptar en impostos directes, els més de 3,2 milions d’euros en ajudes procedents d’altres administracions o els quasi 1,7 milions d’euros en taxes. Pel que respecta a les obligacions, més de 8 milions d’euros es reserven per al personal i quasi 4 milions per a gastos corrents en béns i servicis, mentres que les inversions s’emportaran prop de 800.000 euros.

Plantilla municipal

Este acord també arreplega les bases d’execució del pressupost, així com la plantilla municipal, dividida tant en 63 funcionaris, amb tres habilitats nacionals, 24 treballadors d’administració general i 36 d’administració especial, inclosos els 23 policies locals i auxiliars, com els 47 empleats laborals.

