Duel de relats en el PSPV: Raga exhibix proximitat a Morant i Bielsa apel·la al poder de les bases

Les campanyes internes dels partits tenen molt a veure amb la potència de les imatges, amb el posicionament dels caps de files entorn d’un o d’un altre candidat. Però en l’era de les primàries obertes (un militant, un vot), el pes del relat és determinant.

La batalla per a liderar el PSPV de la província de València comença a tindre l’escenari dibuixat: Robert Raga, alcalde de Riba-roja i aspirant, juga la basa de la proximitat amb la direcció de país de Diana Morant. Carlos Fernández Bielsa, que aspira a revalidar la secretaria general i veu qüestionat el seu lideratge, apel·la a la sobirania de les bases, amb una melodia que recorda a la batalla de Pedro Sánchez contra l’aparell fa quasi una dècada.

Els dos van deixar clar els seus arguments ahir, encara que no serà fins divendres i dissabte quan llancen les seues candidatures. Una llarga contesa fins a la votació del 2 de març.

La candidatura de Raga va publicar ahir un manifest de suport de quatre pàgines en el qual deixa clares algunes idees. La primera és la proximitat a Diana Morant, a qui ja va donar suport en la seua carrera a la secretaria general del PSPV fa un any, amb Bielsa, precisament, com a oponent a Morant. El manifest Objectiu2027 observa, “no sense preocupació, les disfuncions manifestes entre l’estructura provincial i l’autonòmica”. “Volem alçar un moviment que torne a il·lusionar la militància de la província, una mobilització que col·labore en la construcció d’un futur millor per als valencians en 2027, amb Diana Morant com a presidenta de la Generalitat”, assenyala.

“La província no és un fi”

El projecte de Raga diluïx el paper de l’estructura provincial com a nucli de poder orgànic, en la lògica de les baronies, i el situa com una terminal al servici del PSPV per a recuperar la Generalitat. “La província no és un fi en si mateix; per a nosaltres, és un instrument crucial que ha de contribuir a l’èxit dels socialistes valencians en 2027. L’estructura provincial ha d’estar perfectament alineada i greixada amb els interessos de partit. La província no és una ambició, sinó un recurs essencial per a aconseguir l’Objectiu2027”, assenyala el text, amb picades d’ullet també al llegat de Ximo Puig, de qui Raga es considera un candidat pròxim.

Enfront d’això, Bielsa comença a buscar el paper de candidat de les bases, malgrat ser el dirigent provincial i comptar amb suports sòlids en moltes comarques. Este divendres presentarà la seua candidatura en un acte en què s’espera un al·luvió d’alcaldes. L’actual líder provincial prepara una campanya amb nombrosos actes, assenyalen des del seu equip de campanya, i alguns, anuncien, tindran un gran simbolisme perquè rememoraran moments de la història socialista en els quals la militància ha tingut un paper crucial en l’elecció dels lideratges, afigen. Bielsa busca tocar eixa fibra sensible en la història recent del socialisme: la sobirania de les bases enfront de nomenclatura.

“Acords en els despatxos”

Segons la nota del seu equip, “Bielsa compta amb una xarxa de suports municipals molt sòlida i un lideratge de proximitat a les bases, que no naix d’acords en els despatxos, sinó de xafar les agrupacions, cosa que garantix el suport real de la militància”, anticipa. La batalla comença este cap de setmana.

Suscríbete para seguir leyendo