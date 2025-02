Els fitxatges de Mazón per a la dana situen la Generalitat com a única responsable de les decisions del dia D

Un òrgan col·legiat és aquell compost per diverses persones o entitats diferenciades i que han d’arribar a acords per a poder actuar. I el Cecopi no ho és, perquè, segons establix la legislació valenciana, es tracta d’un òrgan el comandament únic del qual l’ostenta una sola administració, en este cas la Generalitat, per no haver decretat mai la situació 3 d’emergència per la dana, nivell en el qual l’Estat assumiria la direcció de l’emergència, però que el president Carlos Mazón mai va arribar a declarar. Per davall d’eixe comandament únic hi ha un comité de direcció en el qual sí que coexistixen Consell i executiu central, però sempre supeditat a les decisions d’eixa autoritat única.

La vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, va assegurar, així i tot, dimarts que és “col·legiat” i les seues decisions “no són unilaterals”, en un intent de socialitzar amb el Govern les responsabilitats de les decisions adoptades la vesprada del 29 d’octubre. Entre d’altres, l’enviament de l’SMS d’alerta a les 20:12 hores, quan l’aigua ja havia inundat mitja València, un aspecte pel qual ja està preguntant la justícia i que està en el fons de la polèmica. Ahir va tractar de matisar les seues paraules, però insistint que les decisions són “col·legiades”.

La número 2 de Carlos Mazón en la Generalitat va ser corregida per membres del seu propi govern. I no dos càrrecs qualssevol, sinó precisament pels dos fitxatges del president de cara a la remodelació que va impulsar en el Consell per la dana: el vicepresident segon i conseller per a la recuperació, el militar retirat Francisco Gan Pampols; i el conseller d’Emergències, Juan Carlos Valderrama. Dos perfils experimentats en l’àmbit de les emergències i coneixedors del funcionament de l’Administració, i que van situar, encara que sense explicitar-lo, la Generalitat com l’única responsable d’eixes decisions del dia D.

“La decisió al final és única”

El vicepresident va tornar a ser el més clar, i, a preguntes sobre si el Cecopi és o no un òrgan col·legiat, va explicar: “El Cecopi té dos codirectors (Generalitat i Govern) i un comandament únic. El codirector és corresponsable, però això no significa que siga un òrgan col·legiat, no significa col·legiar la decisió. La decisió al final és única”, va dir. Cal recordar que Gan ja va defendre fa setmanes que l’“autoritat única” en el Cecopi és el Govern valencià, per la qual cosa és evident que atribuïx eixa responsabilitat a la Generalitat. En tot cas, va evitar mullar-se sobre qui va ordenar l’enviament del missatge massiu sobre la base d’esta normativa.

“El Cecopi té dos codirectors i un comandament únic. El codirector és corresponsable, però això no significa que siga un òrgan col·legiat, no significa col·legiar la decisió. La decisió al final és única” Francisco Gan Pampols — Vicepresident i conseller per a la Recuperació

Valderrama, per la seua banda, va assegurar que el Cecopi “no pot ser col·legiat”, perquè és de “naturalesa temporal”. El titular d’Emergències, que ja va reconéixer este extrem en una carta remesa al Govern explicant per què no es van gravar les reunions ni es van alçar actes, va tractar d’excusar Camarero al·legant que la vicepresidenta es va referir al “comité de direcció”, que “sí que pren decisions col·legiades”.

Pradas, “comandament únic” segons la llei

El Pla territorial d’emergències de la C. Valenciana assenyala efectivament que eixe comité de direcció està integrat pel titular de la Conselleria d’Emergències (Salomé Pradas el dia de la dana) i pel delegat o subdelegat del Govern, en este cas Pilar Bernabé. No obstant això, afig que “correspondrà a la Generalitat la direcció del pla en fase de preemergència i emergències de situació 0, 1 i 2”. Igualment, la llei autonòmica de protecció civil definix la Generalitat com l’“òrgan superior de direcció i coordinació de protecció civil a la Comunitat Valenciana” i atribuïx al “conseller competent en esta matèria”, la citada Pradas, com el “comandament únic de les emergències”.

