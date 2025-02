L’Ajuntament de València vol tindre la potestat de multar els pisos turístics il·legals

Els responsables del Govern municipal de l’Ajuntament de València volen posar multes de més quantia, sancions més cares, als amos d’apartaments turístics il·legals. Per això, han iniciat els tràmits perquè la Generalitat Valenciana delegue en el consistori la potestat sancionadora per a multar els possibles infractors. Segons confirmen fonts municipals a Levante-EMV, ja s’estan intercanviant documents entre l’Ajuntament i la Generalitat perquè el Cap i Casal puga multar amb quantitats econòmiques de més quantia als amos d’estos apartaments que treballen de manera irregular. Així, es podran incrementar també les inspeccions i castigar de manera exemplar els defraudadors. Mentres s’avança en esta qüestió de la potestat sancionadora, el Govern de PP i Vox ha començat a tramitar l’avantprojecte d’ordenança per a regular els apartaments turístics. El pas següent, després d’aprovar-se en la Junta de Govern, és obrir un període d’al·legacions perquè col·lectius socials i veïnals puguen fer les seues al·legacions i aportacions al text.

Una de les dificultats amb les quals xoca la regulació dels pisos turístics a València és la disparitat de registres oficials que hi ha.

Falta un registre de referència

La falta d’un registre oficial únic de referència complica i llastra l’elaboració d’una norma que permeta lluitar contra els il·legals i que permeta garantir el descans dels veïns. Compromís ja va advertir dimarts d’esta disparitat de dades. Així, segons l’INE, a València hi ha 7.290 apartaments turístics legals. Segons el registre de Turisme, de la Generalitat Valenciana, n’hi ha 6.121; i segons l’Ajuntament de València, que pren com a referència el registre de negocis que paguen l’impost d’activitats econòmiques, hi ha 1.939 apartaments turístics. Entre les xifres de l’INE i de la Generalitat, d’una banda, i les de l’Ajuntament, d’altra banda, hi ha 5.000 pisos de diferència. En tot cas, serien negocis legals i que tributen a Hisenda. Ara bé, el problema creix perquè en les plataformes turístiques de viatges, que utilitzen milions de turistes, s’oferixen fins a 12.000 apartaments. Per això es parla ja sense embuts que a València hi ha almenys 4.000 pisos turístics il·legals. Esta xifra ix de la diferència entre els que estan donats d’alta en els registres de l’INE —l’Estat— i de la Generalitat, i els que es publiciten en les pàgines webs a on es poden llogar allotjaments turístics.

La Faavv vol sancions

La Federació de Veïns ha reclamat que es pose el focus sobre estos apartaments il·legals com a primer objectiu i que es regule la resta que sí que complixen la llei. L’entitat veïnal ha rebut de bon grat este projecte ordenança que ha començat a tramitar el Govern de María José Catalá, però insta a augmentar les inspeccions i a perseguir els il·legals. Mentres, fonts municipals reconeixen que la falta d’un únic registre oficial de referència llastra i dificulta la redacció de qualsevol normativa eficaç per a ordenar el mercat.

La finestreta única

No obstant això, els responsables del Govern municipal, de moment, remeten al Ministeri de Vivenda, que té previst aprovar la denominada finestreta única a mitjan any. Este registre estatal de referència haurà d’aclarir el panorama quant a comptar amb una xifra fiable sobre la quantitat d’apartaments que hi ha en la ciutat. Mentrestant, l’ordenança municipal seguirà el procediment administratiu fins que s’aprove de manera definitiva.

