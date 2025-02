‘Mege’, ‘rellonge’ o ‘chiqueta’: diversos col·legis reben materials didàctics en valencià de la RACV

Rellonge, mege, chiqueta, queadro. Diversos col·legis han rebut materials didàctics escrits amb les normes de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV). Es tracta de materials de lingüística per a primer cicle d’Infantil (3 anys).

En concret es tracta d’autodictats, un joc que consistix a agafar una imatge de —per exemple— un cotxe, i situar-la amb les paraules corresponents en castellà i valencià, per a començar a aprendre alguns vocables. El problema, segons han denunciat diversos equips directius, és que les paraules en valencià estan repletes de faltes d’ortografia i seguint les normes ortogràfiques inventades per la secessionista RACV.

Així, cotxe és coche, rellotge és rellonge, xiqueta és chiqueta, quadro és queadro, metge és mege o papallona és palometa. Els equips directius dels centres que han rebut estos materials els han retirats de l’aula i han reclamat per carta a la Conselleria d’Educació que se’ls emporten.

Conselleria d’Educació afirma que es tracta d’un lot “defectuós” de material escolar i ja ha demanat que es retire dels centres, a més d’un informe a l’empresa exigint responsabilitats. “La mostra que ens va ensenyar l’empresa era íntegrament en castellà, la vam revisar i estava bé”, expliquen fonts del departament de Campanar. Així, des de Conselleria asseguren que no sabien que es repartirien estos materials també en valencià de la RACV.

Educació treballa ara per a veure l’abast de l’error en els centres, per a saber a quants han arribat els autodictats defectuosos i reposar-los amb uns altres correctes. A més, demanarà la seua reposició correctament a l’empresa proveïdora, a la qual assenyala com a responsable de la fallada.

Normes del Puig i Vox

La legitimació de les normes de la RACV ha sigut una constant des que PP i Vox van arribar al Consell, obrint la porta al valencià no normatiu després de 22 anys de consens. La primera polèmica va arribar per un tuit de la Conselleria d’Agricultura (llavors en mans de Vox) replet de faltes d’ortografia l’agost de 2023, a penes uns mesos més tard de començar la legislatura.

Missatge publicat per la Conselleria d’Agricultura i després eliminat / Levante-EMV

La presidenta de les Corts Valencianes, Llanos Massó (Vox) va recordar que “l’autèntic valencià és el de les normes del Puig”, en referència a les normes ortogràfiques inventades per la secessionista RACV (Real Acadèmia de Cultura Valenciana) en 1979.

Unes normes ortogràfiques que incomplixen l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana i que van ser avalades després pel conseller d’Educació, José Antonio Rovira, de qui depén la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat. Rovira va assegurar sobre l’ús d’esta normativa alegal de les normes del Puig que “cada u que utilitze el valencià que estime convenient. Si tot és valencià”.

El conseller d’Educació, José Antonio Rovira, en una imatge recent / EP

“L’Acadèmia no té la veritat absoluta”

Encara que advertit que incomplia l’Estatut, José Antonio Rovira va respondre: “No soc un expert en qüestions lingüístiques. Soc d’Alacant”. El titular d’Educació fins i tot va assegurar sobre l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), l’autoritat lingüística valenciana: “No crec que l’Acadèmia tinga la veritat absoluta com no la té ningú”.

Després del renou creat per esta insubmissió lingüística de Vox, la presidenta de les Corts va escriure un altre tuit, íntegrament en castellà, en el qual compartia una notícia sobre el qüestionament del Consell de Mazón al valencià normatiu. En este assegurava: “Algú té algun dubte que si Vox no estiguera en el Govern valencià este debat no s’hauria obert? Vox és totalment necessari, només amb la seua arribada es comença a qüestionar el que Vox (sic) té molt clar, el valencià no és català i l’autèntic valencià és el de les #NormesDelPuig. Alguns no ho tenien tan clar, però vox (sic) fa el seu treball”, assenyalava. Pocs minuts després, la presidenta de les Corts compartia també la traducció del seu text a un valencià no normatiu i amb faltes d’ortografia per part del diputat autonòmic de Vox, Jesús Albiol.

Ortografia no normativa

L’AVL està reconeguda des de 2001 com l’autoritat acadèmica sobre el valencià i en 2005 va emetre una resolució en la qual defenia que “és un fet que a Espanya hi ha dos denominacions igualment legals per a designar esta llengua: la de valencià, establida en l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, i la de català, reconeguda en els estatuts d’autonomia de Catalunya i Balears”.

Així mateix, l’article 41 de l’Estatut, màxima norma autonòmica, establix que “la normativa lingüística de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua serà d’aplicació obligatòria en totes les administracions públiques de la Comunitat Valenciana”.

La Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV) està aconseguint més suports, sense anar més lluny, este dilluns va firmar un conveni de col·laboració amb la Universitat Politècnica de València que permetrà que s’impartisquen classes per a majors.

Suscríbete para seguir leyendo