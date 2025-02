Villar demana tres milions per a reparar infraestructures per tot el seu terme

Han passat més de tres mesos i les estimacions dels danys i les reparacions previstes es concreten cada vegada més. Sobretot en municipis allunyats de la zona zero, però afectats també per la dana. En el cas de Villar del Arzobispo, no per la riuada, sinó per la forta aiguarrada que no va deixar de descarregar en la fatídica vesprada del 29 d’octubre. L’Ajuntament xifra els desperfectes en 3,05 milions d’euros, agrupats en 15 apèndixs segons la tipologia. La majoria es concentren en el nucli urbà, a on els danys acumulen un valor d’1,4 milions d’euros, mentres que la reparació de camins viaris són 843.412 euros.

El més urgent, però, que ha hagut d’assumir el consistori amb els seus propis fons ha sigut la reparació de les instal·lacions per a subministrar aigua potable al nucli urbà, que es xifra en 187.798 euros. Uns gastos per als quals es remeten a les ajudes de les diferents administracions, si bé han hagut de barallar-ho: Villar no va ser inclòs en el primer decret d’ajudes —com altres municipis de la Serrania—, però sí en el segon, i ara han de barallar perquè eixes ajudes puguen estirar-se i cobrir-ho tot. De moment, el que s’ha anunciat no és esperançador, ja que les ajudes del Govern central no han inclòs, en esta primera remesa, el municipi, i les ajudes de la Generalitat són de 58 milions per a tota la comarca.

La Diputació de València, per la seua banda, els ha assignat una ajuda de 150.000 euros que podrà alleujar la pressió financera a la qual s’ha sotmés el consistori per haver d’abonar, per la via d’urgència, l’accés al pou de Cerro Gordo davant de la destrucció del canal del Camp de Túria, que s’encarrega de subministrar aigua potable al municipi i que ja ha sigut reparat. No obstant això, van estar més d’un mes sense poder fer ús de l’aigua fins que es va habilitar l’accés a esta infraestructura, de la qual ja s’havien realitzat sondejos en l’anterior legislatura de la Generalitat, la qual cosa va facilitar i va agilitzar el subministrament.

Segons la relació de danys recopilada pel consistori, a la interrupció del subministrament d’aigua en la planta potabilitzadora se suma l’enfonsament parcial del col·lector general de desguàs de l’EDAR, així com l’enfonsament del camí Fuente Raimundo. També destaquen el trencament de canalització d’aigua potable a un grup de vivendes disseminades i l’embossament i el trencament d’embornals pluvials i del col·lector d’aigües pluvials en l’avinguda Hermandad, en l’avinguda Ingeniero Tamarit, en la Baronia i en el carrer Castellón. També en l’avinguda Hermandad s’han produït arrossegaments i enfonsaments, com en el polígon industrial de La Loma. A més, s’han arreplegat solsides en el mur de contenció del carrer Cabiscol, un dels més danyats, a més de danys parcials en tota la xarxa de camins rurals que donen accés als camps agrícoles dels quals viu el municipi.

“Hem hagut de barallar per ser inclosos en el decret per a poder accedir a les ajudes, tant el consistori com els particulars que han tingut danys en les seues vivendes”, explica María Ángeles Beaus, alcaldessa del municipi.

Aprenentatges postpandèmia

Al contrari del que va ocórrer a l’Horta i la Ribera, en esta zona de la Serrania, els danys els va produir la forta pluja que en este municipi va acumular 200 litres per metre quadrat amb forta intensitat. Beaus explica que, tal com va rebre l’alerta roja via SMS al matí, ho va tindre clar: “La pandèmia ens va ensenyar moltes coses i tal com vaig rebre l’avís, vam convocar el Cecopal i vam decidir suspendre-ho tot a partir de les 14 hores”. Beaus explica que el municipi rep docents de tot arreu de la comarca, així com estudiants que es desplacen amb autobús, a través de tres línies, des de deu municipis diferents de l’IES La Serrania. “Teníem clar que no podíem exposar-los a cap perill, així que a migdia tothom va tornar als seus pobles”, recorda.

Suscríbete para seguir leyendo