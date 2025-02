Corberán: “Demane perdó, el responsable soc jo”

“A l’afició li vull demanar perdó. No ha sigut la imatge que havíem de donar. No hem competit a l’altura del que se’ns exigix”. Amb estes paraules va voler disculpar-se l’entrenador del València, Carlos Corberán, davant dels seguidors del club en la roda de premsa posterior a la vergonyosa derrota patida anit contra el Barcelona. El tècnic de Cheste va assegurar que “el dolor” dels aficionats “és compartit pel staff, pels jugadors, per tots”. “És un dia amarg per a tots”, va insistir. “El principal responsable soc jo. Em responsabilitze quan arriba una derrota així. Soc qui faig les alineacions”, va assenyalar.

Sobre els motius pels quals es va repetir la imatge de fa 11 dies a Montjuïc, Corberán va insistir que “no ha sigut la línia de 5 o de 4. No ha sigut la pressió o no. Ha sigut no interpretar bé situacions. Els tres primers gols són evitables. Va passar allí en moments de pressió i hui en moments de defensa”.

Respecte a com pot afectar este colp en la Lliga, Corberán va indicar que “eixe sentiment de dolor cal convertir-lo en reacció”. “Ara no hi ha una altra sensació que la de digerir això per a transformar-ho en ràbia i reacció. No ens queda una altra que compensar-ho amb entrega absoluta per a preparar el partit de diumenge”, va apuntar pensant en la cita vital d’este cap de setmana contra el Leganés a Mestalla, amb ni més ni menys que la permanència en joc.

