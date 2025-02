Metrovalencia guanya viatgers a la Ribera Alta malgrat la dana

Metrovalencia va registrar un increment en el nombre de viatgers en les estacions de la Ribera Alta en 2024 en comparació amb l’any interior, malgrat els estralls causats per la dana. Segons les dades proporcionades per Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), els huit municipis d’esta zona van acumular un total de 503.790 desplaçaments en 2024, la qual cosa representa un augment del 25,3 % respecte als 401.902 usuaris de 2023.

La d’este últim any és una xifra remarcable, ja que s’ha aconseguit amb dos mesos menys que en 2023 a causa de la riuada, que va causar talls en el servici des del 29 d’octubre fins a l’actualitat. Cal destacar que el nombre de viatgers seria encara més alt si es comptabilitzaren els usuaris dels autobusos que la Generalitat Valenciana va posar com a solució provisional mentres es restablix el servici de metro en el sud de la xarxa.

Este augment de passatgers a la Ribera Alta és superior a l’increment general registrat per Metrovalencia en totes les seues línies, que va passar de 90,49 milions d’usuaris en 2023 a 91,19 milions en 2024. Entre les deu estacions situades a Castelló, Alberic, Massalavés, l’Alcúdia, Benimodo, Carlet, Alginet i Benifaió, pertanyents a la línia 1 Castelló-Bétera, es va concentrar el 0,55 % dels viatges totals de Metrovalencia en 2024. Estes estacions són Font Almaguer, Alginet, Ausiàs March, Carlet, Benimodo, l’Alcúdia, Montortal, Massalavés, Alberic i Castelló.

Municipis i estacions amb més passatgers

Carlet es va consolidar com la localitat amb més desplaçaments en 2024, amb 150.325 viatgers, la qual cosa suposa un creixement del 20,7 % en comparació amb els 124.526 usuaris de 2023. Tot seguit hi ha Alginet, amb 120.225 passatgers (enfront dels 101.372 de l’any anterior, la qual cosa implica un augment del 18,6 %), i l’Alcúdia, que va registrar 78.194 moviments, un 23,9 % més respecte als 63.090 de l’exercici previ.

Les estacions més freqüentades també van ser les d’estos mateixos tres municipis (Metrovalencia diferencia entre municipis i estacions perquè hi ha alguns térmens municipals que alberguen més d’una parada). En 2024, l’estació de Carlet va liderar el llistat amb 145.940 viatgers. Després, la d’Alginet va albergar 120.225 passatgers, i la de l’Alcúdia, 76.378 viatgers. Metrovalencia comptabilitza estos passatgers segons les eixides registrades des de cada estació, és a dir, sobre la base del nombre de persones que passen el seu bitllet per les màquines per a pujar al metro.

