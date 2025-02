La producció industrial va pujar una mitjana del 0,7 % en 2024 després de repuntar un 4,7 % a finals d’any

L’índex general de producció industrial (IPI) va pujar una mitjana del 0,7 % en 2024, amb la qual cosa va tornar a terreny positiu després del descens de l’1,6 % que va experimentar en 2023, segons ha informat este divendres l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

El repunt de 2024 és una dada millor que la de 2023, però no millora els increments del 2,3 % de 2022 i del 7,1 % de 2021. Este últim va ser un any atípic per la tornada a la normalitat després de la fi de les restriccions enfront de la pandèmia.

Huit comunitats autònomes van elevar en 2024 la seua producció industrial i nou van registrar taxes negatives. Els majors avanços els van protagonitzar Castella i Lleó (+3,9 %), Catalunya (+3,4 %) i La Rioja (+2,6 %), mentres que els majors descensos van ser per a Balears (-4,4 %), Cantàbria (-3,9 %) i Comunitat Valenciana (-2,8 %).

En l’últim mes de 2024, la producció industrial es va incrementar un 4,7 % en comparació amb desembre de 2023, taxa 8,3 punts superior a la de novembre i el seu major avanç des del mes d’octubre passat, quan va créixer un 6,4 %.

Amb el repunt interanual del mes de desembre passat, la producció industrial va reprendre el to positiu després d’haver retrocedit un 3,6 % en novembre.

Corregida d’efectes estacionals i de calendari, la producció industrial va pujar un 2,1 % interanual el mes de desembre passat, taxa 2,2 punts superior a la de novembre.

En térmens mensuals (desembre de 2024 sobre novembre del mateix any) i dins de la sèrie corregida d’estacionalitat i calendari, la producció industrial es va incrementar un 0,9 %, el seu major avanç mensual des de novembre de 2023, quan va augmentar un 1,2 %.

Suscríbete para seguir leyendo