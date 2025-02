Serafín Castellano esquiva la presó al confessar que va rebre 167.177 euros del càrtel del foc

El tres vegades conseller, exdelegat del Govern, exsecretari general del Partit Popular de la Comunitat i exsíndic del PP en les Corts, Serafín Castellano, va aconseguir ahir esquivar la presó després de confessar, el passat 23 de setembre, que va rebre regals per valor de 167.177 euros.

Castellano va admetre, nou anys després de ser detingut quan era delegat del Govern, haver gaudit de caceres, munteries, viatges, diners en metàl·lic, pernils 5J i acceptar en 2008 un rifle Browning valorat en 1.861 euros.

Una confessió que li ha permés esquivar els 21 anys de presó que demanava per a ell la Fiscalia Anticorrupció. A canvi de confessar-se autor dels delictes continuats de suborn, prevaricació, malversació i falsedat en document oficial. Només ha aconseguit que l’absolguen del delicte d’associació il·lícita.

La Fiscalia Anticorrupció acusava Castellano de mantindre “una intensa i corrupta relació amb [l’empresari] Vicente Huerta (...) Els dos compartien activitats d’oci en les quals fixaven la forma de conducta per al lucre del primer i les seues empreses”. A canvi, Huerta i la seua empresa Avialsa aconseguia “pròrrogues indegudes, esquivava penalitzacions per incompliments dels contractes i guanyava concursos que havien d’haver-se declarat deserts”. Fets admesos tant per Serafín Castellano com per l’empresari Vicente Huerta.

I que permet a l’empresari del Camp de Morvedre, Vicente Huerta, ser condemnat a un any i nou mesos de presó després d’arribar a una conformitat amb la Fiscalia Anticorrupció (també en altres dos peces separades d’esta causa), per la qual cosa també esquiva la presó.

Les tres magistrades de la Secció Primera de la Sala Penal de l’Audiència Nacional que van jutjar els fets, María Riera Ocáriz (presidenta), Carolina Rius Alarcó i Fernanda García Pérez (ponent) sí que admeten la petició de Francisco Alandí Escrig, defés pels advocats José Antonio Choclán i Antonio J. Rubio, d’absoldre’l per col·laborar amb la justícia i ser el denunciant inicial dels fets. Les tres magistrades han acceptat aplicar a Alandí l’excusa absolutòria de l’article 262.3 del Codi Penal, que establix una exempció de responsabilitat penal en el delicte d’alteració de preus de concursos públics per a les persones físiques que, actuant en nom i representació d’una empresa o societat, hagen participat en pràctiques contràries al dret de la competència, si es complixen determinades condicions.

Els advocats del bufet Choclán van fer constar que Alandí va denunciar l’existència del càrtel i les persones i societats partícips, inclòs ell mateix com a gerent d’una de les societats, i va aportar al cas cinc-cents documents que acreditaven la concertació delictiva per a la fixació de preus i el repartiment de mercats en els concursos relatius a les aeronaus d’extinció d’incendis.

Admet ser el factòtum

La seua defensa va insistir en el fet que, a més d’entregar documentació, també va col·laborar activament amb la Fiscalia Anticorrupció, la UDEF, i els dos jutjats d’instrucció que ha tingut la causa, a Sagunt i en l’Audiència Nacional. I, finalment, va admetre en el juí oral la seua posició com a “factòtum” de l’empresa saguntina Avialsa, la que contractava amb la Generalitat, el seu domini dels fets i haver participat en el càrtel jutjat.

Deu empresaris més també han sigut condemnats a penes mínimes, després d’admetre haver-se concertat, entre 1999 i 2018, per a repartir-se geogràficament els concursos públics licitats a escala nacional, desenrotllar conductes il·lícites entre els seus grups empresarials i societats que representaven, per a la qual cosa comptaven, en alguns casos, amb la col·laboració d’autoritats o funcionaris públics amb competències en la matèria.

Penes mínimes per confessió L’Audiència Nacional ha condemnat a penes d’entre dos anys i tres mesos i sis mesos de presó dotze acusats de conformar un càrtel en els contractes públics del sector de la navegació aèria per a l’extinció d’incendis entre 1999 i 2018. El Tribunal imposa per primera vegada la prohibició de contractar amb les administracions públiques durant nou mesos a huit empreses.

Suscríbete para seguir leyendo