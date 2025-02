La siderúrgia arrabassa al gas natural la supremacia en el port de Sagunt

Pel port comercial de Sagunt van passar, durant l’últim exercici, prop de 7,6 milions de tones de mercaderies. Eixa és el compte que ha fet l’Autoritat Portuària de València (APV), segons arreplega el butlletí sobre les magnituds de trànsit al llarg de 2024.

Este document precisa que la reducció respecte a l’any anterior frega el 15 %, a més de suposar el segon any consecutiu de contracció, al mateix temps que reflectix la supremacia dels productes siderúrgics sobre el gas natural, que, durant els últims temps, havia conquistat el primer lloc entre les mercaderies més manipulades en el port de Sagunt.

Instal·lacions portuàries amb Saggas al fons / Daniel Tortajada

Va ser concretament en 2022 i 2023 quan la crisi energètica va tindre una repercussió directa en estos registres, al manipular-se des de la planta de regasificació de Sagunt (Saggas) 4,1 milions i 3,5 milions de tones, respectivament. Eixos nivells van convertir este producte en l’hegemònic, malgrat mantindre’s el sector siderometal·lúrgic per damunt dels 2 milions de tones.

Nivells de 2020

Així va seguir este últim durant 2024, quan quasi va calcar els 2,4 milions de tones de l’exercici anterior, encara que el gas natural va experimentar la seua tercera caiguda consecutiva, a quasi la mitat respecte a l’any anterior, per a quedar-se per davall dels 2 milions de tones. Este nivell no es veia des de 2020, segons la informació publicada per l’APV.

El sector energètic és el que patix un descens més acusat en la seua activitat portuària durant l’exercici passat, però no és l’únic, ja que pels molls saguntins també van passar menys vehicles i elements del transport (-3,3 %), encara que els automòbils i les seues peces van pujar quasi un 7 %; adobs (-3 %) o productes químics (1,3 %). Més específicament, el trànsit de maquinària, ferramentes i recanvis va ser un dels que més es va ressentir, amb una caiguda d’un 46 %.

Sector alimentari

En el costat positiu d’este balanç destaca especialment el sector agroramader i alimentari, que seguix la seua escalada a l’aprofitar el servici que es presta des del punt d’inspecció fronterer (PIF). Esta pujada té com a principals protagonistes els cereals i les seues farines, que van augmentar la seua presència un 80 % en el port de Sagunt, així com les begudes, els vins, alcohols i derivats (30 % més).

Construcció a l’alça

També la construcció va guanyar pes en els molls de l’APV en la capital comarcal, amb un increment del 18,2 % respecte a 2023, gràcies fonamentalment al trànsit de ciment i clínquer, que quasi es va duplicar en 2024, segons sempre les dades oficials.

