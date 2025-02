Compromís exigix a Catalá que desbloquege la licitació de dos jardins a la Malva-rosa

El regidor de Compromís Sergi Campillo considera “indignant” que, després d’any i mig del Govern del PP i Vox, l’alcaldessa, María José Catalá, “encara no haja licitat estos projectes que van ser acordats amb les entitats veïnals, especialment amb Amics de la Malva”. Campillo explica que els dos projectes “van ser aprovats a finals del mandat del govern progressista liderat per Compromís, amb una inversió prevista de més de 800.000 euros entre els dos. Catalá fa un any i mig que governa i encara no tenim notícia de la licitació d’estes obres”. L’exvicealcalde de Compromís destaca que són uns projectes “necessaris i molt importants” per al barri, “perquè, ara mateix, els jardins estan molt degradats i, a més, la seua reforma es va treballar de manera conjunta amb els veïns i veïnes per a fer uns jardins de qualitat. Ja és hora que la senyora Catalá atenga les necessitats dels barris d’esta ciutat”.

Plaça Cronista Francesc Momblanch

En el cas del jardí de la plaça Cronista Francesc Momblanch, la seua remodelació suposa dotar el barri d’una nova zona verda, una superfície de 1.787 metres quadrats envoltada per edificis residencials. La reforma prevista incloïa la millora dels accessos a la plaça i mobiliari urbà, espais d’activitats per a totes les edats i zones esportives, com una pista de petanca. Es manté l’arbratge actual i s’afigen plantes ornamentals de baixa exigència hídrica, així com un sistema d’arreplega d’aigües pluvials. La plaça també disposaria de font pública i una pèrgola per a augmentar la protecció solar i crear zones d’ombra.

Representació virtual de la zona verda projectada a Cronista Momblanch / R.L.V. / Compromís

Plaça Simón Bolívar

D’altra banda, la plaça Simón Bolívar és l’espai resultant de l’ordenació de quatre blocs lineals de vivendes a la Malva-rosa. Ara mateix, consistix en un quadrant enjardinat amb voreres al voltant que, més que un espai d’estada, és un obstacle per a transitar d’un costat a un altre de la plaça. Per això, es va dissenyar una reorganització de la plaça, a fi d’obtindre un espai més amable i amb una millor orientació per a proporcionar les ombres necessàries a l’estiu i sol a l’hivern. S’amplia la zona d’enjardinament, es planta vegetació nova, s’incorporen elements de descans, jocs d’aigua per a diferents edats, d’equilibri i de cordes. També s’havien previst fonts, fanals, bancs i senyalística, tenint en compte criteris d’accessibilitat, durabilitat i estètics, amb l’objectiu de crear un espai que pretén donar cabuda a tots els rangs d’edat i a totes les formes possibles en les quals es gaudisca el jardí.

“Exigim la licitació immediata d’estos dos projectes emblemàtics per al barri. El 2024 va ser un any perdut en polítiques verdes. De fet, el percentatge d’execució de l’Àrea de Parcs i Jardins va ser ridícula, amb un ínfim 2,3 % executat en data 30 de novembre de 2024. 300.000 euros d’un total de 14 milions. I al ritme que va el Govern de Catalá, en 2025 molt ens temem que tot continue igual i que es deixen sense executar inversions importantíssimes per als barris i pobles de la nostra ciutat”, ha declarat per a finalitzar Campillo.

