La Llei de l’Horta permetrà àrees esportives en zones degradades

La reforma de la Llei de l’Horta, aprovada dimarts passat pel Ple del Consell, obri la porta a instal·lar zones esportives en les àrees d’horta 3, degradada però amb un cert nivell de protecció, segons el nou text legal impulsat per les conselleries de Territori, Agricultura i Hisenda.

El decret llei que ha modificat per la via d’urgència la Llei de l’Horta de València i el Pla d’acció territorial (PAT) d’ordenació i dinamització d’este mateix espai agrícola protegit, es va publicar dimecres en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), per la qual cosa va entrar en vigor l’endemà de la seua inclusió en el diari oficial.

El nou text legal inclou la modificació de l’article 35 de la Llei de l’Horta, que regula els “estàndards urbanístics”. En l’apartat 1, regula els “sectors de recuperació d’horta”, que són solars degradats a on s’obliga a recuperar l’activitat agrícola en “les dos terceres parts de l’àmbit delimitat, com a mínim, sense que càpien altres usos, construccions ni instal·lacions que els vinculats directament a l’explotació agrària dels terrenys”. El terç restant sí que pot transformar-se urbanísticament.

De l’etapa del boom de la rajola

Encara que Territori introduïx, en l’apartat primer, un nou paràgraf que obri una finestra d’oportunitat a recuperar veterans projectes urbanístics de l’època del boom de la rajola.

La nova Llei de l’Horta introduïx en l’apartat 1 de l’article 35 que “en tot cas, en els sectors de recuperació que es troben fora del domini dels regadius històrics de les séquies del Tribunal de les Aigües de la Vega de València, podran implantar-se les instal·lacions esportives singulars que, per les seues característiques, no siguen susceptibles de la seua ubicació en el sòl urbà”.

Unes “instal·lacions esportives singulars” que hauran d’aprovar-se mitjançant “un pla especial per a cada cas i sense que això supose canvi de la classificació del sòl” (és a dir, romandria rústic). El nou paràgraf de l’article 35 de la Llei de l’Horta sí que afig que “la superfície ocupada per l’edificació no superarà mai el 4 % de la superfície de l’àmbit destinat a ús esportiu”.

Per a qui no conega la comarca de l’Horta, els “sectors de recuperació que es troben fora del domini dels regadius històrics de les séquies del Tribunal de les Aigües de la Vega de València” es referix a les zones de francs, marjals i extremals. Es tracta d’una horta històrica situada al voltant del Cap i Casal que, “des de l’època del rei Jaume I (1238), no van ser incloses en les comunitats de regants del Tribunal de les Aigües” de València i les seues set séquies (Rovella, Favara, Mislata, Quart-Benàger-Faitanar, Tormos, Rascanya i Mislata) ni en la Reial Séquia de Montcada.

A l’Horta Sud només persistixen terrenys de francs, marjals i extremals en els voltants del Parc Natural de l’Albufera, que té pendent aprovar el nou pla rector d’ús i gestió (PRUG) i que tots els consellers han intentat impulsar, fins ara sense èxit. També hi ha zones de francs, marjals i extremals a l’Horta Nord, a on, en una població de la comarca, es va arribar a planificar un camp de golf amb .6.200 vivendes i que ara podria recuperar-se, gràcies al text introduït en la reforma de la Llei de l’Horta.

Sobre este canvi es pronuncia l’Advocacia de la Generalitat en l’informe sobre el nou text legal aprovat pel Consell i que s’ha remés a les Corts per a la seua tramitació. L’Advocacia de la Generalitat considera que la modificació per a “implantar instal·lacions esportives singulars que, per les seues característiques no siguen susceptibles d’ubicació en sòl urbà fora del domini dels regadius històrics, manca d’una adequada justificació de la urgència”, amb la qual s’ha tramitat la reforma legal.

Els lletrats de la Generalitat també consideren que este nou fragment que obri la porta a les instal·lacions esportives “també manca de connexió no només amb la modificació que es pretén amb el present projecte sinó també amb la finalitat de la Llei 5/2018 que es modifica, de protecció de l’Horta”.

Especificar les instal·lacions

Per això, els lletrats del Consell assenyalen, al respecte, que “encara que la reforma proposada exigix l’aprovació del corresponent pla especial, es recomana concretar el precepte per a especificar les instal·lacions esportives que podran implantar-se i establir paràmetres que asseguren la protecció dels valors arreplegats en la Llei” de l’Horta.

Sobre esta novetat, la portaveu adjunta del PSPV-PSOE en les Corts i exconsellera de Vertebració del Territori, María José Salvador, que va impulsar l’aprovació de la Llei de l’Horta, assenyala que “el PP ha tornat al pelotazo urbanístic. I el que és més greu és que ho fan no només després de la dana, perquè no han fet cap reflexió, sinó que, a més, utilitzen la dana com a pretext per a modificar la llei i el PAT Horta”.

Salvador afig que “desprotegir l’Horta per a fer instal·lacions esportives com ara camps de golf és l’evidència més clara que ha vingut el PP de sempre a fer el mateix de sempre. Són negacionistes del canvi climàtic i desprotegir el territori és desprotegir les persones”.

